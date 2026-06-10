به گزارش خبرنگار مهر، قدیر حسنزاده شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرحشده درباره برخی طرحهای بلندمرتبهسازی در گرگان اظهار کرد: موضوع احداث ساختمانهای بلندمرتبه در برخی نقاط شهر در کارگروههای تخصصی و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است.
وی افزود: بر اساس آخرین پیگیریها، طرحهای پیشنهادی مطرحشده در این حوزه با ایرادها و ملاحظات کارشناسی مواجه بوده و در جلسات اخیر نیز بخشی از آنها مورد موافقت قرار نگرفته است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گلستان با تأکید بر اینکه مخالفت این دستگاه بر مبنای مطالعات علمی و کارشناسی است، گفت: مهمترین دغدغه محیطزیست در این زمینه حفظ کریدور هوایی شهر گرگان است. در صورت توسعه بلندمرتبهسازی در برخی محورهای شهری، مسیر تبادل طبیعی هوا میان شهر و مناطق طبیعی بالادست دچار اختلال خواهد شد.
حسنزاده ادامه داد: این کریدور هوایی نقش مهمی در تعدیل دمای شهر و تهویه طبیعی گرگان دارد و از عوامل مؤثر در برخورداری این شهر از شرایط اقلیمی مناسب در فصول مختلف سال به شمار میرود. قطع یا تضعیف این جریان طبیعی میتواند زمینه افزایش آلودگی هوا، تشدید پدیده وارونگی دما و افزایش مصرف انرژی را فراهم کند.
وی با اشاره به دیگر پیامدهای احتمالی اجرای پروژههای بلندمرتبهسازی بدون مطالعات جامع افزود: تأثیر بر فرسایش خاک، احتمال نشست زمین، فشار بر منابع آب و سایر پیامدهای زیستمحیطی و زیرساختی از جمله موضوعاتی است که باید پیش از هرگونه تصمیمگیری بهطور دقیق بررسی شود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گلستان تأکید کرد: اجرای پروژههای عمرانی و شهری باید بر پایه مطالعات کارشناسی، ارزیابیهای زیستمحیطی و آیندهنگری انجام شود تا از تحمیل هزینههای سنگین و جبرانناپذیر به شهر و شهروندان در سالهای آینده جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه شهری زمانی پایدار خواهد بود که میان نیازهای عمرانی و حفظ ظرفیتهای طبیعی و زیستمحیطی تعادل برقرار شود و تصمیمگیریها بر اساس منافع بلندمدت شهر صورت گیرد.
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