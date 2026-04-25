به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد شامگاه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی مبادلات مرزی که با حضور دستگاههای مختلف در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، گفت: هدفگذاری صادرات استان در سال ۱۴۰۵، مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تعیین شده است و امیدواریم با برداشتن گامهای مثبت در این راستا، شاهد افزایش چشمگیر صادرات استان باشیم.
وی افزود: در این جلسه همچنین موضوع تعرفههای جدید دستمزد کارگری در حوزه کارگری و افرایش آنها، به ویژه برای جرثقیل و لیفتراک، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
میرزاد ادامه داد: این افزایشها بر اساس تورم موجود در کشور اعمال شده است، چرا که این تعرفهها پس از دو سال عدم افزایش، نیازمند بازنگری بودند و فعالان این حوزه با عدم نفع مواجه شده بودند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام در خصوص تقویم نمایشگاهی سال جاری نیز گفت: برای نمایشگاه بینالمللی استان ایلام، ۱۹ رویداد نمایشگاهی در حوزههای مختلف از جمله نمایشگاه بهاره، پاییزه، مبلمان، تجهیزات، مصالح ساختمانی و سایر موضوعات اثرگذار در رونق تجارت در نظر گرفته شده است.
میرزاد یادآور شد: هدف ما این است که با برگزاری این نمایشگاهها، بهترین استفاده را از ظرفیتهای استان ببریم، به طوری که هم اصناف مختلف بتوانند در این نمایشگاهها شرکت کنند و هم بازدیدکنندگان بتوانند قرارداد ببندند یا خرید انجام دهند که این امر منجر به ایجاد درآمد، رونق صادرات و تجارت، به ویژه در مرز مهران خواهد شد.
