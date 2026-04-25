۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

هدف‌گذاری صادراتی ۱.۱ میلیارد دلاری برای ایلام در سال ۱۴۰۵

ایلام - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام از هدف‌گذاری صادراتی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری برای ایلام در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد شامگاه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی مبادلات مرزی که با حضور دستگاه‌های مختلف در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، گفت: هدف‌گذاری صادرات استان در سال ۱۴۰۵، مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تعیین شده است و امیدواریم با برداشتن گام‌های مثبت در این راستا، شاهد افزایش چشمگیر صادرات استان باشیم.

وی افزود: در این جلسه همچنین موضوع تعرفه‌های جدید دستمزد کارگری در حوزه کارگری و افرایش آنها، به ویژه برای جرثقیل و لیفتراک، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

میرزاد ادامه داد: این افزایش‌ها بر اساس تورم موجود در کشور اعمال شده است، چرا که این تعرفه‌ها پس از دو سال عدم افزایش، نیازمند بازنگری بودند و فعالان این حوزه با عدم نفع مواجه شده بودند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام در خصوص تقویم نمایشگاهی سال جاری نیز گفت: برای نمایشگاه بین‌المللی استان ایلام، ۱۹ رویداد نمایشگاهی در حوزه‌های مختلف از جمله نمایشگاه بهاره، پاییزه، مبلمان، تجهیزات، مصالح ساختمانی و سایر موضوعات اثرگذار در رونق تجارت در نظر گرفته شده است.

میرزاد یادآور شد: هدف ما این است که با برگزاری این نمایشگاه‌ها، بهترین استفاده را از ظرفیت‌های استان ببریم، به طوری که هم اصناف مختلف بتوانند در این نمایشگاه‌ها شرکت کنند و هم بازدیدکنندگان بتوانند قرارداد ببندند یا خرید انجام دهند که این امر منجر به ایجاد درآمد، رونق صادرات و تجارت، به ویژه در مرز مهران خواهد شد.

کد مطلب 6811228

