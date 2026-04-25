کشف و خنثی سازی بیش از ۹۵۰۰ عدد بمبلت در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان آمده است: در راستای کشف و خنثی سازی مهمات و موشک های عمل نکرده و یا باقی مانده از جنگ رمضان در طی دوره سکوت در صحنه نبرد، قسمتی از عملکرد نیروهای متخصص و مجاهد در گردان های چک و خنثی و تخریب سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان به شرح ذیل اطلاع رسانی می گردد:

۱. کشف و خنثی سازی تعداد بیش از ۹۵۰۰ عدد بمبلت که در طی بمباران های هوایی جنگنده های متخاصم در راستای آلوده سازی مکان های حساس و مهم استان به صورت مین ریزی هوایی و با استفاده از بمب های خوشه ای انجام شده بود.

۲.کشف و خنثی سازی انواع موشک و راکتهای جنگنده های F15, F16 و F35 با شناسه های LB65 ,LB84 ,LB85 و LB86 که در اثر اصابت به برخی از مکان های حساس و یا زمین های کشاورزی، عمل نکرده و یا به صورت عملکرد بد موشک منفجر نشده بودند.

(به تعداد ۵۲ راکت کشف و منهدم و تعداد بیش از ۱۰ راکت موشک کشف و خنثی شده و جهت بهره برداری های لازم تحویل مراکز و مسئولین ذی‌ ربط امر گردیدند.)

۳. کشف و انهدام سه فروند موشک سنگرشکن GBU57 (۲هزار پوندی) و نیز کشف و خنثی سازی یک فروند از این نوع موشک که به صورت سالم تحویل مراکز مقتضی گردید.

۴ .کشف و خنثی سازی یک فروند موشک کروز برد بلند (۵۰۰ پوندی) و یک فروند موشک کروز GB39 که توسط جنگنده های فوق پیشرفته دشمن آمریکایی صهیونی شلیک شده و در آسمان زنجان توسط پدافند رهگیری و منهدم شده بود.