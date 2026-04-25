به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظر بلند شامگاه شنبه در دیدار با مسئولان شاهرود به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن اشاره به وسعت و جمعیت شاهرود بیان کرد: این شهرستان باید کتابخانه مرکزی داشته باشد و ما این امر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه مطالبه امام جمعه و مسئولان شاهرودی در خصوص کتابخانه به حق است، تاکید کرد: شهرستان شاهرود با وسعتی که دارد تنها ۲۶ کتابخانه را در خود جای داده که پاسخگوی نیاز شهرستان نیست.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان اینکه رفع نیاز فرهنگی این شهرستان از طریق ساخت کتابخانه مرکزی یا کتابخانه سیار در دست پیگیری است، تاکید کرد: استفاده از ظرفیت خیران هم در این حوزه پیگیری می شود.

نظر بلند همچنین بر تجهیز کتابخانه های عمومی استان سمنان و شهرستان شاهرود هم تاکید کرد و ابراز داشت: خرید و در اختیار قرار دادن کتاب به کتابخانه ها از اولویت هایی است که علیرغم همه کمبود های اعتباری، دنبال می شود.