به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی شامگاه شنبه در نشست دبیرکل کتابخانههای عمومی کشور با مسئولان شاهرود در فرمانداری، خواستار توجه جدی به وضعیت کتابخانههای شهرستان شد.
وی با بیان اینکه ساخت کتابخانه مرکزی مطالبه به حق مردم شهرستان شاهرود است، افزود: باید کمبودهای سالیان اخیر در این باب، جبران شود.
امام جمعه شاهرود با اشاره به جمعیت کتابخوان و فرهیخته این شهرستان بیان کرد: کتابخانههای عمومی کنونی کفاف جمعیت را نمیدهد.
امینی خواستار جبران عقب ماندگیهای حوزه کتابخانههای عمومی شاهرود شد و بر ضرورت تعیین تکلیف کتابخانه مرکزی و کتابخانه ۲۲ بهمن که دچار مشکلات جدی تخریب است، تاکید کرد.
وی با بیان اینکه فرسودگی ساختمان کتابخانه شاهرود سالها است که بیان میشود، افزود: از مسئولان درخواست داریم این موضوع را در اولویت پیگیری خود قرار دهند.
نظر شما