به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تأکیدات نورالدین درمنان فرماندار خرمآباد، مبنی بر پاسخگویی به مطالبات مردمی و افزایش نظارت بر بازار، سه نانوایی متخلف با همکاری بازرسی جهاد کشاورزی لرستان، ادارات غله، اماکن، اتحادیه خبازان و نماینده تعزیرات پلمب شدند.
بر اساس این گزارش، به سایر واحدهای صنفی که حقوق مصرفکنندگان را رعایت نمیکنند نیز اخطار داده شده و تأکید شده است که در صورت تکرار تخلف، حتماً پلمب خواهند شد.
بنابراین گزارش، این روند برای سایر اصناف نیز ادامه خواهد یافت و واحدهای پر تخلف در حال شناسایی هستند و متعاقباً نسبت به پلمب آنها اقدام خواهد شد.
