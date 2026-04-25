به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی شامگاه شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه در اجتماع مردمی اقشار مختلف، به‌ویژه روحانیت، ناشنوایان و دوچرخه‌سواران در عرصه میدان شریعتی مشهد، با قدردانی از حضور گسترده مردم، این تجمع را جلوه‌ای از ارادت عملی به ساحت حضرت بقیةالله الاعظم(عج) و حمایت از مقام ولایت دانست.

امام جمعه مشهد با تقدیر از مجاهدت‌های مخلصانه حاضران افزود: این حضور، تثبیت‌کننده اخلاص و ارادت مردم به امام عصر(عج) است و نشان می‌دهد بدنه مؤمن جامعه در صحنه دفاع از ولایت و آرمان‌های مهدوی حضوری فعال و آگاهانه دارد.

وی با اشاره به نقش روحانیت در این اجتماع تصریح کرد: طلاب و روحانیان خدمتگزار امام زمان(عج) در این همایش، همچون یک رزمایش معنوی، ثابت کردند که «نوکرِ به‌روز» آن حضرت هستند.

علم الهدی افزود: امام عصر(عج) از همه اقشار، از طلبه سالخورده تا جوانان پرنشاط و مستعد، خدمت و مجاهدت بهنگام مطالبه می‌کند و هیچ‌کس به بهانه سن، تحصیل یا موقعیت فردی از مسئولیت خدمت معاف نیست.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه تحرکات دشمن و نیز دفاع و حمایت مردم هر دو در مسیر تحقق وعده الهی قرار دارد، گفت:دشمن به این واقعیت پی برده که اعتقاد به مهدویت، محور اصلی انقلاب اسلامی و بزرگ‌ترین مانع در برابر سلطه‌طلبی جهانی است. از همین رو تلاش می‌کند با تهاجم فکری و عملی، این باور را تضعیف کند.

وی تأکید کرد: دشمن درصدد مقابله با اندیشه‌ای است که آینده جهان را تحت حاکمیت قرآن و اسلام ترسیم می‌کند و ملت ایران را پرچمدار این تفکر می‌داند.

به گفته علم الهدی، دفاع و حمایت مردم نیز از سر دلدادگی به اهل‌بیت(ع) و عشق به بقیةالله(عج) است و همین انگیزه معنوی، پشتوانه مجاهدت‌ها و ایستادگی‌هاست.

امام جمعه مشهد با اشاره به شرایط تقابل با دشمن تصریح کرد: موضوع دفاع، مسئله‌ای مقطعی و صرفاً مربوط به مصالح روزمره نیست، بلکه دفاع از هویت اعتقادی و موجودیت فکری انقلاب اسلامی است.

وی هرگونه همراهی با دشمن یا معامله بر سر ارزش‌های معنوی و مجاهدانه مردم را مردود دانست و گفت:ملت ایران به هیچ قیمتی چنین اجازه‌ای نخواهد داد.

علم الهدی با تأکید بر ادامه مقاومت اظهار کرد: ملت ایران در برابر تهاجم به اعتقادات و آرمان‌های خود تا آخرین رمق ایستادگی می‌کند و از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با تبیین جایگاه رهبری در نظام اسلامی گفت: در هر تصمیم و اقدامی که در عرصه تقابل با دشمن اتخاذ می‌شود، ملاک و معیار، نظر ولی‌فقیه به‌عنوان حجت امام زمان(عج) است.

وی تصریح کرد: هیچ حرکت، عملیات یا طرحی در کشور بدون تصمیم ولی‌فقیه قابلیت اجرا ندارد و همه باید در این مسیر تابع رهبری باشند.

به گفته علم الهدی، تحلیل‌ها و دیدگاه‌های سیاسی یا رویکردهای تکنوکراتیک نمی‌تواند جایگزین تبعیت از ولی‌فقیه در مسائل کلان کشور شود.

امام جمعه مشهد با اشاره به خسارت‌ها و هزینه‌های جنگ اظهار داشت: در این مسیر، سرمایه‌های سنگینی تقدیم شده و شهدای گران‌قدری به لقاءالله پیوسته‌اند.

وی تأکید کرد: برخی تلاش می‌کنند خسارت‌های مالی را بزرگنمایی کنند، در حالی‌که به گفته او، در مقایسه با خسارات واردشده به دشمن، زیان‌های اقتصادی ایران قابل قیاس نیست.

علم الهدی افزود: آنچه اهمیت دارد، خون‌های پاکی است که در این مسیر تقدیم شده و همین هزینه‌های سنگین اقتضا می‌کند مقاومت با قدرت ادامه یابد، چراکه چنین سرمایه‌هایی با هیچ غرامتی قابل جبران نیست.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با ابراز امیدواری نسبت به قبولی این مجاهدت‌ها در پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج) گفت: امیدواریم این حضور و پایداری موجب رضایت و خشنودی قلب مبارک آن حضرت شود و دعای خیر ایشان شامل حال ملت ایران گردد.