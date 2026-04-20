  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

بازدید امام جمعه مشهد از منزل رهبر شهید انقلاب 

بازدید امام جمعه مشهد از منزل رهبر شهید انقلاب 

مشهد- امام جمعه مشهد از منزل رهبر شهید انقلاب در دومین روز از دهه مبارک کرامت بازدید و به رهبر شهید انقلاب ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان رضوی، به منظور ادای احترام به رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه در «دهه کرامت»، با حضور در منزل آن بزرگ مرد ایران در مشهد ضمن بازدید، به مقام شامخ شهیدان جنگ سوم تحمیلی و رهبر شهید انقلاب ادای احترام کرد.

این بازدید که در فضایی معنوی و با رعایت آداب تکریم برگزار شد، با محوریت تبیین جایگاه والای رهبری همراه بود.

علم‌الهدی در جریان این بازدید، ضمن اشاره به ویژگی‌های برجسته شخصیت سیاسی، فرهنگی و علمی قائد شهید انقلاب، به مرور خاطرات ارزشمند از مبارزات ایشان در دوران طاغوت و همچنین نقش‌آفرینی‌های بی‌شمار ایشان در خدمت به ملت طی دوران رهبری امت پرداختند.

کد مطلب 6806291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها