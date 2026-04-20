بازدید امام جمعه مشهد از منزل رهبر شهید انقلاب 

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان رضوی، به منظور ادای احترام به رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه در «دهه کرامت»، با حضور در منزل آن بزرگ مرد ایران در مشهد ضمن بازدید، به مقام شامخ شهیدان جنگ سوم تحمیلی و رهبر شهید انقلاب ادای احترام کرد.

این بازدید که در فضایی معنوی و با رعایت آداب تکریم برگزار شد، با محوریت تبیین جایگاه والای رهبری همراه بود.

علم‌الهدی در جریان این بازدید، ضمن اشاره به ویژگی‌های برجسته شخصیت سیاسی، فرهنگی و علمی قائد شهید انقلاب، به مرور خاطرات ارزشمند از مبارزات ایشان در دوران طاغوت و همچنین نقش‌آفرینی‌های بی‌شمار ایشان در خدمت به ملت طی دوران رهبری امت پرداختند.