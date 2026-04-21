آمادگی مشهد برای میزبانی از زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با سید جواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری،صنایع دستی استان خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، با اشاره به لزوم آمادگی مراکز اسکان مشهد مقدس برای مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید در مشهد مقدس، اظهار کرد: اگرچه تاکنون تاریخ دقیقی برای این مراسم مشخص نشده است اما انتظار می‌رود جامعه هتل‌داری، مراکز اسکان زائران و ... شرایط لازم را برای اسکان و میزبانی زائرانی که برای مراسم به مشهد مقدس مشرف می‌شوند، فراهم کنند.

امام جمعه مشهد افزود: در این راستا لازم است که مسئولان و مدیران مربوطه کار ویژه‌ای طراحی کنند تا تمام جزییات مراسم به خوبی در آن روشن باشد تا در زمان مراسم دچار مشکلی نشویم.