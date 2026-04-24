به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: دوم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس نهاد مقدس سپاه پاسداران بود و نظام ما در این روز به این نعمت ارزشمند متنعم شد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه سپاه یک پدیده کم نظیر و شاید بی‌نظیر است، افزود: ولادت و رشد سپاه در شرایطی صورت گرفته است که آمیخته با عشق مردم، وابستگی مردم و مقاومت مردم در برابر تمام جریان‌های دشمنی و مقابله با اهل‌بیت بوده است. وقتی مردم ولایت فقیه را بر جامعه و کشور خود پذیرفتند، این نهاد مقدس و حالت پذیرش مردم متولد شد.

وی ادامه داد: سپاه پاسداران در تمام آزمون‌های این سال‌ها و دشوارترین آنها پیروز و پیشرفته از میدان درآمد و شکست نخورد. همچنین این نهاد ارزشمند در هر جنگ و نبردی؛ چه تهاجم خارجی و چه نفوذ دشمن به وسیله عوامل مزدور داخلی و یا هر برخوردی که با انقلاب شد، ایستاد، جنگید و پیروز و سربلند بیرون آمد.

علم الهدی عنوان کرد: آنچه در کارنامه طلایی سپاه، در کنار تمام قهرمانی‌های این نهاد می‌درخشد این بود که با تمام تحولات جهانی و موقعیت‌های مختلفی که در داخل کشور و کل جهان به وجود آمد، سپاه پاسداران موضع خود را حفظ کرد و در راستای خدمت به ولایت فقیه باقی ماند؛ همچنین هیچ‌ تغییری در فرمانده‌هان و تشکیلات سپاه به وجود نیامد، این بزرگترین مدال و مدرک افتخار برای این نهاد مقدس است.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه سپاه پاسداران نسبت به نیروهای دفاعی تمام کشورهای دیگر، دارای قداست است، گفت: امروز در روی کره زمین و نقاط مختلف جهان هر مسلمانی بخواهد تصویری از فدایی شدن و رزمنده کنار پیامبر (ص) در جنگ بدر و احد به خاطر بیاورد، عزیزان سپاهی ما در مقابل چشمش جلوه می‌کنند، این نهاد با این قداست در اندیشه و بینش تمام مسلمانان جهان نفوذ پیدا کرده است.

وی سپاه را لشگر ولایت دانست و بیان کرد: وقتی ولایت‌فقیه زمام کشور را به دست گرفت، یکی باید دفاع از خاک، حدود زندگی خانواده‌ها و موقیعت مردمی را برعهده می‌گرفت، همچنین وقتی انقلاب به پیروزی رسید و اهرم قدرت حکومت را به دست گرفت بایستی این انقلاب را به سایر جهان صادر می‌کرد و توسعه می‌داد تا به نقطه نهایی خود یعنی حاکمیت عدل الهی و قرآن با ظهور حضرت بقیه الله(عج) در تمام جهان دست پیدا کند.

علم الهدی ابراز کرد: وقتی ما قدرت و اهرم حکومت در یک جامعه را به دست آوردیم و بنا شد انقلاب را به نقطه نهایی خود برسانیم، نیازمند لشگر قدرتمندی بودیم؛ زیرا دشمنان استکباری موجودیت این انقلاب را مانع جهان‌خواری خود می‌دیدند و به دنبال نابودی آن بودند. بنابراین در چنین شرایطی بایستی یک لشگر و قدرتی که در عرصه فرهنگی، سیاسی و نظامی دارای شایستگی و قابلیت بالایی است، وجود داشته باشد که قدرت مبارزه و مقابله داشته باشد که این قدرت همان سپاه پاسداران است که به پایدار اسلام نامگذاری شده است.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه کارنامه ۴۷ ساله سپاه قدرت آن را در مقابله با اغتشاشات داخلی، فتنه‌هایی فرهنگی و اقتصادی و جنگ نظامی به خوبی نشان می‌دهد، تصریح کرد: برادران ما در این کشور تنها مدیریت روزمره اقتصاد و برق و آب کشور را نداریم بلکه ما در کنار تامین شرایط رفاه برای مردم خود یک رسالت سنگین‌تری نیز داریم و آن رساندن یک جامعه انقلابی به نقطه ظهور است تا عدل الهی را در دنیا حاکم کنیم.

وی با اشاره به سخنان رئیس خزانه‌داری آمریکا در خصوص علت دشمنی با ما عنوان کرد: آن‌ها با انقلاب و اعتقاد ما به منجی آخرالزمان مشکل دارند. در همین راستا تصمیم گیری برای جنگ و صلح منحصر به ولایت فقیه است، زیرا ایشان ولایت امر را برعهده دارند.

علم الهدی با اشاره به نقش رهبری در تصمیم‌گیری برای جنگ و یا صلح اضافه کرد: ما مسلمان و شیعه هستیم، ولایت مردم ما با امام زمان (عج) است، اگر جان و خون ما در راه اسلام مصرف شود به مقام رفیع شهادت خواهیم رسید، باید توجه داشته باشیم ولایت در زمان غیبت نیز بر عهده ولایت‌فقیه است لذا وقتی به فرمان و تشخیص ایشان در حال جنگ با دشمنان اسلام هستیم، هر خونی ریخته شود، برای خداست.

امام جمعه مشهد گفت: ما خوشبختانه در جنگ تحمیلی سوم، یک هماهنگی کامل بین مردم و ولایت‌فقیه مشاهده کردیم به نحوی که ملت ما هرچه در اندیشه رهبر شهیدمان می‌گذشت را به عنوان مقصد ملی در نظر می‌گیرند و پای آن می‌ایستند. اینکه مقام معظم رهبری فرمودند مردم یک هفته جنگ را خود اداره کردند؛ برای همین بود که خط را امام شهید به این مردم و سپاه داده بود و مردم نیز آنطور که رهبری می‌خواستن، جنگ را اداره کردند. عمل و آرمان مردم نیت ولایت شد، لذا این آمیختگی‌ بین نیت رهبر و عمل مردم بزرگترین موفقیت ماست.

وی بیان کرد: یک آدمی توییت زد که عده‌ای از مردم موافق توافق با آمریکا هستند و عده دیگری مخالف‌اند که باید آن‌ها را بکشیم، این یکی از غلط‌های شیطانی دشمن ما آمریکاست. این حرف به هیچ عنوان درست نیست، آیا کسی هست که بگوید اورانیوم را رایگان در اختیار آمریکا قرار بدهیم و فناوری‌های هسته‌ای خود را نابود و موشک‌های دوربرد خود را جمع کنیم؟؛ خدایی نکرده در بین مسئولین ما کسی از این حرف‌ها نمی‌زند.

علم‌الهدی با بیان اینکه بحث مذاکره فرق دارد، افزود:کسی اصلا صحبت از توافق با آمریکا نمی‌کند. الحمدالله مردم ما یکپارچه ایستادند؛ در رأس کشور نیز مقام معظم رهبری باید تصمیم بگیرد، وقتی مذاکرات با آمریکا بی‌فایده و بی‌نتیجه ماند، دیگر تیم مذاکره کننده ما حاضر به مذاکره نشدند.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه مردم ما دنبال‌رو رهبر هستند و در جزییات مسائل نیز مقام معظم رهبری در حال مدیریت هستند، خاطرنشان کرد: وجود مقدس امام رضا (ع) فرمودند همین که ولایت‌پذیر هستید، به نعمت حقیقی رسیدید و هیچ چیزی به شما آسیب نمی‌زند؛ در نتیحه ولایت پذیری رمز پیروزی ملت ماست.

وی آتش‌بس را حمایت و فتنه نابکارانه رئیس جمهور آمریکا دانست و گفت: با وجود محاصره دریایی و گروگان‌گیری یکی از کشتی‌های ما، آتس‌بس دیگر معنایی ندارد، رزمندگان قهرمان ما باید با کمال جدیت تحت فرماندهی مقام معظم رهبری عمل کنند و ابتکار عمل را به دست بگیرند که او نتواند جنایت کند و بعد بگوید آتش‌بس.