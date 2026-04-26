نخستین واکنش ترامپ به تیراندازی در هتل هیلتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به وقوع تیراندازی در هتل هیلتون و محل برگزاری ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید گفت: شب پرحادثه‌ای در واشنگتن بود و سرویس مخفی و نیروهای مجری قانون عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند.

وی افزود: عامل تیراندازی بازداشت شده است.

ترامپ همچنین تصریح کرد: توصیه کردم مراسم ادامه یابد، اما از دستورالعمل‌های نیروهای مجری قانون که به‌زودی تصمیم خود را اعلام خواهند کرد، تبعیت خواهم کرد.

در همین راستا، دقایقی پیش از این سخنان، یک مقام ارشد دولت آمریکا به روزنامه نیویورک‌تایمز گفت که ترامپ همچنان در حال برنامه‌ریزی برای ایراد سخنرانی خود در هتل هیلتون است.

شبکه فاکس‌نیوز نیز به نقل از یک منبع گزارش داد که نیروهای امنیتی ریاست‌جمهوری در جریان تلاش یک فرد مسلح برای حمله به محل برگزاری مراسم، به سوی وی تیراندازی کردند.

ترامپ مجبور به ترک هتل محل برگزاری ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید شد

روزنامه نیویورک تایمز نوشت که ترامپ مجبور شده که هتل هیلتون، محل برگزاری ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را ترک کند.

در همین حال، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: دستگاه امنیت ریاست‌جمهوری مایل نیست که ترامپ برای حضور در مراسم بازگردد، این درحالی است که خود وی خواهان بازگشت به مراسم است.

از سوی دیگر، نیویورک‌تایمز گزارش داد که منابع آگاه به روند تحقیقات در مورد تیراندازی در هتل هیلتون واشنگتن اعلام کردند: نیروهای مجری قانون فرد مسلح را در نزدیکی محدوده امنیتی متوقف کرده و او را به بازداشتگاه منتقل کردند.

شبکه ای‌بی‌سی نیوز آمریکا نیز گزارش داد که برگزارکنندگان ضیافت شام کاخ سفید پس از تأمین امنیت محل، در حال آماده‌سازی برای ازسرگیری برنامه‌های این مراسم هستند.

هتل هیلتون در محاصره نیروهای امنیتی آمریکا

مدیر دفتر شبکه الجزیره در واشنگتن نیز گزارش داد که بالگردها، خودروهای زرهی و نیروهای امنیتی اطراف هتل هیلتون را محاصره کردند.

ترامپ 30 دقیقه دیگر کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کند

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از ترامپ گزارش داد که وی گفته است: ۳۰ دقیقه دیگر از سالن کنفرانس‌ کاخ سفید یک نشست خبری برگزار خواهم کرد.

از سوی دیگر، دستگاه امنیت ریاست‌جمهوری آمریکا نیز اعلام کرد که در حال انجام تحقیقات درباره حادثه تیراندازی در جریان ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید است.

وی افزود: در چارچوب پروتکل‌های امنیتی، نیروهای مجری قانون از ما خواستند فوراً محل را ترک کنیم.

رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که همسر و معاون رئیس‌جمهور و تمامی اعضای دولت در وضعیت کاملاً خوبی قرار دارند و هیچ آسیبی ندیدند.

ترامپ همچنین تصریح کرد: تصمیم گرفتیم ضیافت شام را به تعویق بیندازیم و با هماهنگی برگزارکنندگان، در ۳۰ روز آینده دوباره برگزار کنیم.

واکنش سخنگوی کاخ سفید به تیراندازی در هتل هیلتون

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید نیز در این باره گفت که ترامپ به‌زودی برای اظهارنظر درباره تحولات امنیتی سخنرانی خواهد کرد.

ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید لغو شد

خبرگزاری رویترز گزارش داد که ضیافت شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید لغو شده است.

بازداشت یک نفر در ارتباط با حادثه تیراندازی در هتل هیلتون

سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد که یک نفر در ارتباط با حادثه تیراندازی در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید بازداشت شده است.

این نهاد امنیتی در عین حال افزود که هویت افراد دخیل در این حادثه هنوز مشخص نشده و در حال ارزیابی شرایط است.

سرویس مخفی آمریکا همچنین اعلام کرد که ترامپ، بانوی اول و همه افراد تحت حفاظت در امنیت کامل قرار دارند.

زخمی شدن یکی از نیروهای سرویس مخفی آمریکا

روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد: یکی از نیروهای سرویس مخفی زخمی شده و در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.

این مقام آمریکایی که به نامش اشاره نشده به واشنگتن‌ پست گفت: مظنون حادثه تیراندازی در هتل هیلتون زنده است و برای درمان به یک بیمارستان محلی منتقل شده است.

این نهاد امنیتی آمریکا همچنین اعلام کرد: تیم‌های میدانی ما ارزیابی جامعی را از محل را آغاز کرده و تحقیقات خود درباره این حادثه را شروع کرده‌اند.