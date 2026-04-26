گزارش منابع آمریکایی درباره هویت فرد مهاجم به مراسم کاخ سفید+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد، فرد بازداشت شده در پی حادثه تیراندازی در مراسم شام خبرنگاران در کاخ سفید کول توماس آلن، ۳۱ ساله اهل کالیفرنیا است.

شهردار واشنگتن نیز اعلام کرد، یک مرد مسلح به گیت بازرسی سرویس مخفی در لابی هتل حمله کرد و توسط یکی از نیروهای امنیتی زمین گیر شد. ما هیچ دلیلی نداریم که نشان دهد افراد دیگری در این حادثه دخیل بوده‌اند.

سخنگوی پلیس واشنگتن تاکید کرد: به نظر می‌رسد مهاجم به تنهایی عمل کرده است. این مهاجم برای اداره پلیس شهر شناخته شده نبود.

وی بیان کرد: مظنون حمله به شام خبرنگاران کاخ سفید در هتل اقامت داشت.

یک مقام قضایی آمریکایی نیز گفت: مظنون به دو فقره اتهام متهم شده است و امروز دوشنبه، در دادگاه حاضر خواهد شد.

لازم به ذکر است بامداد امروز رسانه‌ها گزارش دادند که رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال تیراندازی در محل برگزاری ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید، توسط نیروهای امنیتی از محل خارج شد.