به گزارش خبرنگار مهر، بهمنظور خنثیسازی مواد منفجره و مهمات بهجامانده از حملات آمریکایی صهیونی، عملیات انفجار کنترلشده در محدوده دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل انجام میشود.
بر این اساس، از ساعت ۹ تا ۱۶ مورخ یکشنبه ۶ اردیبهشتماه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در کاشان و آران و بیدگل وجود دارد.
لذا از شهروندان محترم درخواست میشود ضمن حفظ خونسردی، از نزدیک شدن یا حرکت به سمت محلهایی که صدای انفجار از آنها شنیده میشود، خودداری کنند. همچنین تأکید میشود این صداها صرفاً ناشی از عملیات کنترلشده و ایمنسازی مهمات بوده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
