محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری هفته زمین پاک از دوم تا نهم اردیبهشت، اظهار کرد: شعار امسال با عنوان «انرژی پاک، مرهم زخم زمین» انتخاب شده که بیانگر ضرورت حرکت کشور به سمت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و کاهش برداشت از منابع طبیعی است.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور و اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، این شعار تأکید دارد که باید مسیر استفاده از انرژیهای پاک را با جدیت دنبال کنیم.
کریمی با اشاره به برگزاری جلسه برنامهریزی هفته زمین پاک در استان، گفت: برای این هفته ۲۰ عنوان برنامه در سطح استان و شهرستانها پیشبینی شده است که مهمترین آنها برگزاری وبینارهای تخصصی برای دانشآموزان در سامانه شاد، آموزش جوامع محلی، عموم مردم و فعالان محیطزیست است.
مدیرکل محیطزیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پویش گستردهای با عنوان «پاکسازی رگهای زمین» در تمامی شهرستانها آغاز شده که هدف آن پاکسازی رودخانهها، چشمهها، قنوات و سایر منابع آبی استان است. در هر شهرستان یک منطقه ویژه گردشگری یا طبیعی برای اجرای این پویش انتخاب شده است.
وی افزود: در این پویش، فعالان محیطزیست، کارکنان ادارهکل، تشکلها و مردم محلی مشارکت گستردهای دارند و پاکسازی مناطق آلوده و دارای پسماند در طول هفته ادامه خواهد داشت.
کریمی در بخش دیگری از صحبت های خود از یک خبر مهم برای استان خبر داد و گفت: موفق شدیم ۴۷۵ میلیارد تومان تسهیلات از صندوق ملی محیطزیست برای راهاندازی کارخانه کمپوست و بازیافت شهرداری شهرکرد دریافت کنیم. این کارخانه نقش مهمی در مدیریت پسماند شهرستانهای شهرکرد، فرخشهر و مناطق اطراف خواهد داشت.
وی با اشاره به همراستایی برنامهها با شعار سال، افزود: در هفته زمین پاک، افتتاح یک نیروگاه خورشیدی در جوار امامزاده بروجرد نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل محیطزیست چهارمحال و بختیاری همچنین از تصویب بخش عمده طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند خبر داد و گفت: در کارگروه مدیریت پسماند، مصوبات بسیار مهمی در حوزه پسماندهای صنعتی و عفونی بیمارستانی در حال نهایی شدن است.
کریمی اجرای طرح تفکیک از مبدأ را یکی از اولویتهای امسال دانست و گفت: برای سال جاری ۴۵ برنامه ویژه در حوزه تفکیک از مبدأ تعریف شده است. با هماهنگی انجامشده با دستگاه قضایی، امسال برخورد قاطعتری با دستگاههایی که در اجرای مدیریت پسماند کوتاهی کنند، صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به عملکرد مناسب برخی شهرستانها افزود: شهرستان بروجن عملکرد بسیار خوبی در اجرای طرح تفکیک از مبدأ داشته و کارخانه کمپوست آن نیز در آستانه راهاندازی است.
کریمی در پایان از همکاری شهرداریها قدردانی کرد و گفت: شهرداری شهرکرد همکاری بسیار نزدیکی با محیطزیست داشته و امیدواریم سایر شهرداریها نیز همین مسیر را دنبال کنند تا بتوانیم مدیریت پسماند استان را به شکل اصولی و پایدار اجرا کنیم.
نظر شما