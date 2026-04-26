اجرای طرح کالابرگ در فروشگاه های ایلام بدون مشکل در جریان است

علی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشایی مجدد شارژ کالابرگ در اردیبهشتماه خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمتها، دولت در نظر دارد مبلغ این شارژها را افزایش دهد تا حمایتهای اجتماعی بهطور مؤثرتری ادامه یابد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی توزیع کالا و حمایتهای دولت، اظهار داشت: در اردیبهشتماه، کالابرگ الکترونیکی مجدداً برای شهروندان فعال و قابل استفاده خواهد شد که این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر و تأمین کالاهای اساسی در شرایط اقتصادی کنونی است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت قصد دارد پیشنهادی را به مقام عالی وزارت ارائه دهد، افزود: با توجه به روند افزایش قیمتها در بازار، احتمال افزایش مبلغ کالابرگها وجود دارد؛ باید گفت این تصمیمگیریها با هدف حفظ قدرت خرید مردم و جبران تورم احتمالی صورت میگیرد تا اطمینان حاصل شود که حمایتهای دولت همواره متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشد.
رشیدی تأکید کرد: پس از تصویب نهایی این مصوبه در دولت، تمام تلاش ما بر این خواهد بود که فرآیند توزیع و استفاده از کالابرگها بهصورت شفاف و سریع انجام شود.
وی از مراجعهکنندگان عزیز خواست تا برای دریافت اطلاعات دقیقتر و حل مشکلات احتمالی، به مراکز مربوطه مراجعه کنند تا در اسرع وقت پاسخگوی نیازهای آنها باشیم.
وی افزود: این تصمیمات نشاندهنده عزم دولت برای حمایت از معیشت مردم در شرایط سخت اقتصادی است و امید میرود با اجرای صحیح این طرحها، فشار اقتصادی بر خانوادهها کاهش یابد.
