ترخیص کالاهای اساسی باید فوری و بدون وقفه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی واردات نهادهها و کالاهای اساسی بر ضرورت تسریع در روند ترخیص کالا از گمرک و رفع موانع واردات تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع اقلام مورد نیاز بازار اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان موظفند فرآیند ترخیص کالاهای اساسی را در کوتاهترین زمان ممکن تسهیل کنند تا مواد اولیه و کالاهای ضروری بدون تأخیر وارد چرخه تولید و بازار مصرف شود.
کیانمهر افزود: با فراهم شدن بسترهای قانونی لازم، دستگاههای نظارتی و تخصصی از جمله دامپزشکی، اداره استاندارد و علوم پزشکی همکاری لازم را برای کاهش زمان بررسیها، آزمایشها و صدور مجوزها انجام خواهند داد تا ضمن حفظ سلامت و کیفیت کالاها، روند ترخیص نیز با سرعت بیشتری پیش برود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین به مشکلات مطرحشده از سوی تولیدکنندگان در حوزه تخصیص ارز، افزایش هزینههای واردات و رسوب برخی کالاها در بنادر اشاره کرد و گفت: این مسائل در سطح استانی و از طریق مراجع ملی بهصورت جدی پیگیری خواهد شد تا موانع پیشروی فعالان اقتصادی کاهش یابد.
وی تأکید کرد: تسهیل واردات نهادهها و کالاهای اساسی، نقش مهمی در حمایت از تولید، کنترل بازار و تأمین نیازهای مردم دارد و باید با هماهنگی همه دستگاهها، این روند با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
