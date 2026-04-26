به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهسواری صبح یکشنبه در ادامه اجرای طرح سپاس و نهضت تکریم و تفقد از جامعه شاهد و ایثارگر، با حضور در شهرستان بیجار، با خانوادههای شهدا و ایثارگران دیدار کرد.
در این دیدار، مدیرکل بنیاد شهید کردستان با یک مادر گرانقدر شهید و دو تن از جانبازان سرافراز دوران دفاع مقدس دیدار و گفتوگو کرد و ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا، از صبر، استقامت و ایثار این خانوادهها تجلیل بهعمل آورد.
شهسواری در این دیدارها با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار داشت: دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت رشادتها و مجاهدتهای آنان و انتقال این ارزشها به نسلهای آینده است.
وی همچنین بر تداوم اجرای برنامههای تکریمی در قالب طرح سپاس تأکید کرد و افزود: خدمت به خانوادههای شهدا و ایثارگران، افتخار بزرگی برای مجموعه بنیاد شهید است.
این دیدارها در فضایی صمیمی برگزار شد و در پایان، از این خانوادههای معزز با اهدای لوح تقدیر، قدردانی شد.
