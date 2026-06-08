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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۶

تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران سنندج با اهدای یادبود رهبر شهید

تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران سنندج با اهدای یادبود رهبر شهید

سنندج- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کرستان در دیدار با خانواده‌های شهدای سنندج لوح تقدیر و انگشتر یادبود منقش به یادگار ارزشمند رهبر شهید را به خانواده شهید جمال‌الدین آور اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی صبح دوشنبه به همراه معاون تعاون اداره‌کل و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سنندج با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، ضمن دیدار و گفت‌وگو با آنان، از صبر، استقامت و ایثار این خانواده‌های معزز تجلیل کردند.

در این دیدار، با خانواده شهید جمال‌الدین آور، از شهدای جنگ تحمیلی، دیدار و گفت‌وگو شد و لوح تقدیر و انگشتر یادبود از گنجینه ارزشمند یادگار رهبر شهید که از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اهدا شده بود به خانواده این شهید والامقام تقدیم شد.

مسئولان بنیاد شهید در ادامه با خانواده شهید سردار شکیبا سلیمی، ملقب به «شهید سلیمانی کردستان»، دیدار کرده و یاد و خاطره رشادت‌ها و مجاهدت‌های این شهید گرانقدر را گرامی داشتند.

همچنین در ادامه این برنامه، با خانواده شهید غلامرضا بامدی که در حوادث و ناآرامی‌های ۱۴۰۱ به شهادت رسیده است، دیدار و از صبر و استقامت خانواده این شهید تجلیل شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان و هیئت همراه در پایان نیز با حضور در منزل جانباز محمدحسین احمدی، ضمن عیادت و گفت‌وگو با وی، از ایثارگری‌ها و فداکاری‌های این جانباز سرافراز قدردانی کردند.

در این دیدارها بر تداوم ارتباط مستقیم با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، رسیدگی به مسائل و مطالبات آنان و تکریم سرمایه‌های معنوی نظام اسلامی تأکید شد.

کد مطلب 6853615

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