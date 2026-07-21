حسینی: فرهنگ ایثار در مدارس کردستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدفواد حسینی ظهر سه شنبه در میز خدمت مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و آموزش و پرورش استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی هستند و تکریم و توجه به این قشر باید همواره مورد اهتمام دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی افزود: مجموعه آموزش و پرورش وظیفه دارد در کنار ارائه خدمات و رسیدگی به مسائل خانواده‌های شاهد و ایثارگر، زمینه‌های لازم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در مدارس و محیط‌های آموزشی فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و فداکاری و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید، از مهم‌ترین رسالت‌های نظام تعلیم و تربیت است و باید برای تحقق این هدف از ظرفیت‌های موجود در مدارس استفاده کرد.

وی بر ضرورت تقویت همکاری میان آموزش و پرورش و بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد و گفت: تعامل میان این دو مجموعه می‌تواند به ارائه خدمات بهتر به خانواده‌های شاهد و ایثارگر و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی مؤثر در حوزه ترویج فرهنگ ایثار منجر شود.

میز خدمت مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و آموزش و پرورش کردستان با هدف بررسی مسائل و دغدغه‌های خانواده‌های ایثارگر شاغل در این مجموعه برگزار شد و درخواست‌های آنان به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.