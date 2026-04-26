  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۷

کشف ۵۹ رأس احشام فاقد مجوز در ماهیدشت

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از توقیف ۵۹ رأس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در بخش ماهیدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: مأموران پلیس بخش ماهیدشت حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به دو دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام‌گرفته از کامیون‌های توقیفی، در مجموع ۵۹ رأس گوسفند فاقد مجوز حمل و مدارک قانونی کشف شد که برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: در این راستا دو نفر دستگیر و برای آنان پرونده قضائی تشکیل شد.

سرهنگ یاری با تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی و کنترلی پلیس خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد و پلیس با هرگونه جابه‌جایی غیرمجاز احشام و کالا خارج از ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6811492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها