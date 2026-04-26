کشف ۵۹ رأس احشام فاقد مجوز در ماهیدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: مأموران پلیس بخش ماهیدشت حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به دو دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام‌گرفته از کامیون‌های توقیفی، در مجموع ۵۹ رأس گوسفند فاقد مجوز حمل و مدارک قانونی کشف شد که برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: در این راستا دو نفر دستگیر و برای آنان پرونده قضائی تشکیل شد.

سرهنگ یاری با تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی و کنترلی پلیس خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد و پلیس با هرگونه جابه‌جایی غیرمجاز احشام و کالا خارج از ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.