اتوبوس حامل سوخت قاچاق در خراسان جنوبی توقیف شد؛ کشف چوب قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمودرضا صالحی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس در شهرستان سربیشه، هزار و ۴۰۰ لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق کشف شد.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از این خودرو، هزار و ۴۰۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف کردند که در این رابطه خودرو توقیف و یک نفر دستگیر شد و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت‌های غیرقانونی و موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا ارسال پیامک به سامانه ۱۱۰۵۶ به پلیس اطلاع دهند.

کشف چوب قاچاق در سربیشه

سرهنگ صالحی همچنین از توقیف یک دستگاه کامیون خاور حامل چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: مأموران یگان امداد شهرستان سربیشه هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه به یک دستگاه کامیون خاور مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از کامیون، مقدار ۲ تن و ۷۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق و فاقد مجوز حمل را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، تصریح کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستبند پلیس قاینات بر دستان سارقان احشام

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات نیز از دستگیری سه سارق و کشف دو فقره سرقت احشام در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فولادی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران کلانتری ۱۶ نیمبلوک شهرستان قاینات با انجام اقدامات اطلاعاتی، سه سارق را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: در این عملیات، دو دستگاه خودرو که سارقان با استفاده از آن‌ها اقدام به سرقت احشام می‌کردند نیز توقیف شد.

وی گفت: متهمان در بازجویی‌های پلیسی به سرقت ۵ رأس احشام در قالب دو فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.