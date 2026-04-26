دستگیری ۲ سوداگر مرگ و کشف بیش از ۱۷۰کیلو موادمخدر در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جعفر ساداتی اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر کارکنان انتظامی شهرستان بندرترکمن با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر استان واشراف اطلاعاتی در یک عملیات مشترک و هدفمند موفق به شناسایی و دستگیری یک باند تهیه و توزیع موادمخدر شدند.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات نامحسوس، تعقیب و مراقبت و انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مراجع قضایی محل تردد متهمان را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه کننده پلیسی موفق به توقیف خودروهای حمل موادمخدر شدند.

ساداتی با اشاره به کشف بیش از ۱۷۰کیلوگرم مواد مخدر در این عملیات خاطر نشان کرد: در همین راستا دو نفر متهم دستگیر و سه دستگاه خودرو توقیف و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان با تاکید بر تداوم و استمرار مبارزه همه جانبه و برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان موادمخدر از عموم شهروندان خواست ، در صورت مشاهده هر گونه خرید و فروش مواد مخدر به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.