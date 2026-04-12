کشف ۱۰۵ رأس دام قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از شناسایی و توقیف دو محموله احشام قاچاق در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرامرز منصوری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در حین گشتزنی به دو دستگاه کامیون مشکوک شدند و پس از بررسیهای اولیه، آنها را برای انجام بازرسی متوقف کردند.
وی افزود: در جریان بازرسی از این خودروها، در مجموع ۱۰۵ رأس دام که فاقد هرگونه مجوز قانونی بودند، کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه با اشاره به ارزش این محمولهها تصریح کرد: برآوردهای انجامشده نشان میدهد ارزش دامهای کشفشده به حدود ۳۴ میلیارد ریال میرسد.
وی همچنین از دستگیری چهار نفر در این عملیات خبر داد و گفت: برای متهمان پرونده قضائی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دستور کار قرار دارد.
منصوری در پایان مقابله با قاچاق کالا و برخورد با متخلفان را از برنامههای اصلی پلیس عنوان کرد و بر تداوم این اقدامات تأکید کرد.
