کشف ۱۰۵ رأس دام قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از شناسایی و توقیف دو محموله احشام قاچاق در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فرامرز منصوری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در حین گشت‌زنی به دو دستگاه کامیون مشکوک شدند و پس از بررسی‌های اولیه، آن‌ها را برای انجام بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: در جریان بازرسی از این خودروها، در مجموع ۱۰۵ رأس دام که فاقد هرگونه مجوز قانونی بودند، کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه با اشاره به ارزش این محموله‌ها تصریح کرد: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد ارزش دام‌های کشف‌شده به حدود ۳۴ میلیارد ریال می‌رسد.

وی همچنین از دستگیری چهار نفر در این عملیات خبر داد و گفت: برای متهمان پرونده قضائی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دستور کار قرار دارد.

منصوری در پایان مقابله با قاچاق کالا و برخورد با متخلفان را از برنامه‌های اصلی پلیس عنوان کرد و بر تداوم این اقدامات تأکید کرد.