  1. استانها
  2. کردستان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

واژگونی تانکر حامل مواد سوختی در محور سقز–مریوان؛ یک کشته و یک مصدوم

کردستان- حادثه واژگونی یک تانکر ۳۰ هزار لیتری حامل مواد سوختی در محور سقز به مریوان، منجر به جان‌باختن یک نفر و مصدومیت راننده شد.

رییس سازمان آتش‌نشانی سقز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه شنبه یک دستگاه تانکر حامل مواد سوختی در محور سقز به مریوان و در محدوده روستای خورده‌لوکی دچار حادثه شد.

بهزاد رشیدی افزود: این تانکر که حامل حدود ۳۰ هزار لیتر نفتا بود، در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری محور سقز–مریوان به دلیل عدم کنترل واژگون شد که در پی آن، یکی از سرنشینان جان خود را از دست داد و راننده نیز دچار مصدومیت شد.

وی اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۲۳ رخ داد و بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

رشیدی افزود: با حضور تیم‌های امدادی، عملیات ایمن‌سازی مسیر، رهاسازی مصدوم و انتقال فوتی انجام شد و از گسترش خطرات احتمالی جلوگیری به عمل آمد.

وی ادامه داد: به دنبال واژگونی تانکر، مواد سوختی در سطح جاده پخش شده بود که با اقدام به‌موقع نیروهای عملیاتی، عملیات پاکسازی و معدوم‌سازی مواد انجام شد.

رشیدی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در حمل مواد سوختی، خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق وقوع این حادثه در دست اقدام است.

کد مطلب 6811521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها