واژگونی تانکر حامل مواد سوختی در محور سقز–مریوان؛ یک کشته و یک مصدوم

رییس سازمان آتشنشانی سقز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه شنبه یک دستگاه تانکر حامل مواد سوختی در محور سقز به مریوان و در محدوده روستای خوردهلوکی دچار حادثه شد.
بهزاد رشیدی افزود: این تانکر که حامل حدود ۳۰ هزار لیتر نفتا بود، در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری محور سقز–مریوان به دلیل عدم کنترل واژگون شد که در پی آن، یکی از سرنشینان جان خود را از دست داد و راننده نیز دچار مصدومیت شد.
وی اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۲۳ رخ داد و بلافاصله نیروهای آتشنشانی به محل اعزام شدند.
رشیدی افزود: با حضور تیمهای امدادی، عملیات ایمنسازی مسیر، رهاسازی مصدوم و انتقال فوتی انجام شد و از گسترش خطرات احتمالی جلوگیری به عمل آمد.
وی ادامه داد: به دنبال واژگونی تانکر، مواد سوختی در سطح جاده پخش شده بود که با اقدام بهموقع نیروهای عملیاتی، عملیات پاکسازی و معدومسازی مواد انجام شد.
رشیدی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در حمل مواد سوختی، خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق وقوع این حادثه در دست اقدام است.
