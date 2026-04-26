به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین روز عروج آسمانی سردار سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی، رئیس بسیج مستضعفین در شهرکرد و فارسان با حضور عموم مردم و جمعی از مسئولان استانی و کشوری برگزار می‌شود.

سرلشگر شهید غلامرضا سلیمانی مردی از تبار ایثار و مجاهدی خستگی‌ناپذیر بود که در جنگ رمضان به فیض شهادت نائل آمد و مزد مجاهدت‌هایش در راه اسلام و انقلاب را دریافت کرد.

مراسم چهلم شهید سلیمانی و شهدای جنگ رمضان در شهرکرد، روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت از ساعت ۹ صبح در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

همچنین مراسم چهلم این شهدای والامقام در فارسان، روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت از ساعت ۹ صبح در مصلی امام حسین (ع) این شهر برگزار خواهد شد.

از عموم مردم قدرشناس و خانواده‌های شهدا برای حضور در این محافل معنوی دعوت به عمل آمده است تا با حضور پرشور عهدمان را با آرمان‌های شهدا تجدید کنیم.