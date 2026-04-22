به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امنیت سایبری به یک میدان کارزار برای آزمایشگاه های هوش مصنوعی مانند اوپن ای آی و آنتروپیک تبدیل می شود. این درحالی است که پیشرفته ترین مدل های هوش مصنوعی این شرکت ها علاوه بر ریسک های امنیتی قابلیت هایی برای دفاع نظامی در خود دارند و همین امر توجه دولت ها و شرکت های مختلف را جلب کرده است.

سازنده چت جی پی تی هفته گذشته محصول جدید«جی پی تی ۵.۴سایبر»، یک نسخه پرچمدار از مدل ارتقا یافته شرکت برای فعالیت های دفاعی امنیت سایبری را رونمایی کرد. این درحالی است که آنتروپیک قبل از آن مدل پیشرفته «مایتوس» را معرفی کرد.

اوپن ای ای در رویدادی در واشنگتن دی سی با حضور ۵۰ متخصص دفاع سایبری از دولت های فدرال ، قابلیت های مدل «جی پی تی ۵.۴ سایبر« را نمایش داد. نشریه آکسیوس در گزارشی نوشته اوپن ای آی در این هفته جلسات توجیهی را با اعضای Five Eyes آغاز می‌کند تا آنها را برای دسترسی به مدل بررسی ترغیب کند.

کشورهای عضوFive Eyes عبارتند از آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و نیوزلند. این شرکت فناوری مدعی است مدل مذکور دروهله اول به طور محدود برای برخی فروشندگان سایبری، سازمان ها و محققان عرضه می شود.