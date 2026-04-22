به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت مذکور در یادداشتی داخلی به کارمندانش اعلام کرده این بخشی از اقدامی وسیع تر برای ساخت عامل های هوش مصنوعی است که می توانند فعالیت ها را به طور خودکار انجام دهند.

ابزار مذکور که به اختصار MCI نامیده می شود روی اپ ها و وب سایت های مرتبط کاری فعال می شود و همچنین گاه و بیگاه اسنپ شات هایی از محتوای روی نمایشگر کارمندان ثبت می کند. طبق یادداشت داخلی متا هدف از این اقدام بهبود مدل های هوش مصنوعی در حوزه هایی است که در آنها چالش دارند به این ترتیب از شیوه تعامل انسان با رایانه ها مانند انتخاب گزینه از یک منوی کشویی و استفاده از میانبرهای کیبورد تقلید کنند.

در بخشی از یادداشت آمده است: کارمندان متا در این نقطه می توانند به سادگی با انجام کارهای روزمره شان به بهتر شدن مدل ها کمک کنند.

مالک فیس بوک و اینستاگرام به طور مداوم در تلاش است تا هوش مصنوعی را در جریان کاری خود یکپارچه کند و نیروهای کار خود را حول محور این فناوری شکل دهد زیرا معتقد است این امر به کارآمدتر شدن فعالیت های شرکت منجر می شود.