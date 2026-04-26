شهادت ۳ هزار و ۴۶۸ نفر در جنگ رمضان؛ ۴۵ درصد از شهدا غیرنظامی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نظمی مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ظهر امروز در نشست خبری «قرارگاه جنگ رمضان» که با موضوع عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنگ تحمیلی سوم برگزار شد با اشاره به ابعاد انسانی و اجتماعی «جنگ رمضان» اظهار کرد: یکی از تلخ‌ترین وقایع این دوره، بمباران مدرسه‌ای در میناب بود که به گفته وی، نه‌تنها مردم ایران بلکه افکار عمومی جهان را متأثر کرد و موجی از همدردی و اعتراضات بین‌المللی را به همراه داشت.

وی با تأکید بر حضور مستمر مردم در صحنه افزود: حضور نزدیک به دو ماهه مردم در خیابان‌ها نشان‌دهنده حمایت جدی آنان از نیروهای مسلح و تداوم مسیر مقاومت است؛ مردمی که خود را جدا از این نیروها نمی‌دانند و پشتیبانی آنان را وظیفه‌ای ملی تلقی می‌کنند.

نظمی همچنین از اقدامات بنیاد شهید در این مدت خبر داد و گفت: با آغاز این جنگ، پنج معاونت بنیاد به همراه مدیران کل استانی و ستادی در قالب «قرارگاه رمضان» فعالیت خود را با استفاده از تجربیات گذشته آغاز کردند و به‌طور مستمر در حال رسیدگی به امور خانواده‌های شهدا هستند.

وی با اشاره به دیدارهای انجام‌شده افزود: در این مدت بیش از ۶۸۰۰ دیدار با خانواده‌های شهدا در سراسر کشور انجام شده که با مشارکت اقشار مختلف مردم و گروه‌های مردمی همراه بوده است.

مشاور عالی رئیس بنیاد شهید ادامه داد: با توجه به اهمیت فاجعه میناب، برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رویداد با هدف بازتاب جهانی این حادثه در حال انجام است و همچنین ساخت یادمان شهدای این واقعه در محل حادثه در دستور کار قرار دارد تا این فاجعه تاریخی در حافظه جمعی باقی بماند.

وی در پایان با ارائه آمار شهدای این جنگ گفت: در مجموع ۳ هزار و ۴۶۸ نفر در جنگ رمضان به شهادت رسیدند که یک‌هزار و ۴۶۰ نفر، معادل ۴۵ درصد از شهدا، از مردم عادی بودند.

در ادامه «عباسپور» معاون بهداشت بنیاد شهید گفت: ۳۴ هزار و ۶۰ نفر تعداد جانبازان و مصدومین جنگ تحمیلی سوم بودند که اکثر در محل مداوا شده و یا از بیمارستان مرخص شدند.

وی افزود: اکنون ۱۵۰ نفر از مجروحان هستند که همچنان تحت درمان و بستری هستند.