جنگ افغانستان جنگ اوباما است

به گزارش خبرگزاری مهر نشریه اتریشی "اوبر استرایشیشه ناخریشتن" طی گزارشی از اوضاع افغانستان، جنگ این کشور را جنگ دولت اوباما و نه هیچ کشور دیگری دانست. در این گزارش آمده است: "باراک اوباما" پیش از به قدرت رسیدن با طرح این سوال که آیا آمریکا مسیر درستی را در عراق و افغانستان طی می کند، مدعی شد حمله به عراق موجب منحرف شدن جنگ این کشور با تروریسم شده است.

از این رو اوباما وعده داد در اسرع وقت نظامیان آمریکایی را از عراق خارج کند. وی در عین حال از جنگ افغانستان بعنوان "یک جنگ ضروری" یاد کرده و قول داد آمریکا در این جنگ پیروز شود. رئیس جمهور آمریکا حتی پس از پیروزی با تغییر استراتژی جنگ در افغانستان 20 هزار نظامی دیگر به این کشور اعزام کرد.

اما اکنون پس از گذشت هشت ماه از روی کار آمدن اوباما و هشت سال جنگ طاقت فرسا در افغانستان، شمار قربانیان حملات طالبان رو به فزونی نهاده و زمزمه های لزوم افزایش نیروهای خارجی دست کم تا 40 هزار نفر دیگر، بالا گرفته و این امر موجب لزوم تغییر استراتژی این جنگ برای بار دوم در دولت اوباما شده است.

در چنین شرایطی رئیس جمهور آمریکا وعده های خود را فراموش کرده و مدعی می شود که این جنگ تنها جنگ آمریکا نبوده و نیازمند مشارکت دیگر اعضای ناتو برای پیروز شدن است. این در حالی است که وی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود هرگز از چنین مسئله ای سخن نگفته بود.

از سوی دیگر تغییر استراتژی در جنگ افغانستان مخالفتهایی را نیز در درون دولت آمریکا بوجود آورده است؛ در حالی که شماری از اطرافیان اوباما طرفدار نظر "استنلی مک کریستال" برای افزایش نیرو در این کشور هستند، کسانی نیز مانند "جو بایدن" تلاش می کنند وی را قانع کنند تا نظامیان آمریکایی را در خانه نگاه دارد. طبق نظریه این افراد اوباما باید بیشتر بر روی جنگ با القاعده تمرکز کند تا طالبان.

به بیان دیگر این استراتژی که خواهان تغییری محسوس در شیوه مبارزه آمریکا با تروریسم در جهان است، با نگاه بر نوع واکنش افکار عمومی این کشور به جنگ افغانستان شکل گرفته است. طبق نظرسنجی اخیر شبکه تلویزیونی سی ان ان مردم آمریکا در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری مخالف جنگ در افغانستان بوده و این جنگ کمترین حمایت را از سوی آنان دارد.

با تمام این مسائل نباید فراموش کرد که اوباما روی کار آمده تا در جنگ افغانستان پیروز شود؛ جمهوریخواهان به یاد دارند که وی چنین قولی را داده و در حالی که جنگ عراق بعنوان "جنگ بوش" نامیده می شود، آنها از جنگ افغانستان با نام "جنگ اوباما" یاد می کنند. حال تصمیم گیری با اوباما است که آیا ابعاد این جنگ را بزرگتر کند یا نه.