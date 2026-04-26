۲۸ غیرنظامی همدانی در جنگ رمضان به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صفدریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون ۸۶ شهید والامقام جنگ رمضان در استان همدان ثبت شده است، اظهار کرد: از این تعداد، ۵۸ شهید مربوط به نیروهای مسلح و ۲۸ شهید از شهروندان غیرنظامی هستند.

وی با بیان اینکه در میان شهدای مردمی استان همدان چهار شهیده خانم، یک کودک سه‌ساله، یک دانش‌آموز و ۲ شهید جاویدالاثر حضور دارند، ادامه داد: شهادت غیر نظامیان نشان‌دهنده عمق فاجعه در حملات هوایی علیه غیرنظامیان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با اشاره به ترکیب شهدای غیرنظامی زن از شهادت یک مادر باردار ۷ ماهه به نام «پروانه شاهی» و یک کادر درمان به نام «سیما سلیمانی» خبر داد و بیان کرد: یک کودک سه ساله نیز به شهادت رسیده است.

وی در تشریح جزئیات شهادت کودک سه‌ساله همدانی گفت: شهید محمدحسین دهقانی دیلانچی در تاریخ ۲۴ اسفند در حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به فرماندهی نیروی انتظامی، هنگام تردد از پل هوایی میدان سپاه (چراغ قرمز) مجروح شد و به مدت ۳۶ روز در بخش ICU بیمارستان بستری بود تا اینکه سرانجام در ۳۱ فروردین ساعت ۲۳ و ۳۶ دقیقه به فیض شهادت نائل آمد.

صفدری ادامه داد: این شهید خردسال، هشتاد و ششمین شهید استان و تنها شهید کودک زیر ۱۸ سال در حملات جنگ رمضان در همدان است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ثبت پرونده شهدا در سامانه «سجایا» گفت: تا امروز فقط چهار نفر از شهدا به صورت اولیه در این سامانه ثبت شده و برای یک شهید به نام «محمد رجبی» رأی صادر شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان مهمترین مانع در ثبت کامل پرونده‌ها را «کندی عملکرد نیروهای مسلح به دلیل شرایط ویژه و بسته بودن سامانه‌های استعلامی نیروهای مسلح و امنیتی برای شهدای مردمی» عنوان کرد.

وی درباره خدمات ارائه‌شده به خانواده‌های شهدا و مجروحان گفت: همه خدمات اعم از درمانی، مشاوره‌ای و معیشتی به خانواده‌های معظم شهدا ارائه شده است.

صفدری درباره آمار شهدایی که در بیمارستان به شهادت رسیدند، گفت: تنها مورد مشابه، همین شهید کودک سه‌ساله است که ۳۶ روز پس از مجروحیت در بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.