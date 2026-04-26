به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: باور دستاندرکاران نظامی و سیاسی کشور به قطع آتش و نه پایان جنگ و انتظار برای شروع مجدد جنگ سبب شده تا طی این بیش از دو هفته اخیر، در حوزه بازیابی توان رزمی، اقدامات فوقالعادهای ترتیب داده شود و دست قوای مسلح ایران اسلامی برای شروع موج جدید جنگ پرتر شود.
سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چند روز پیش با انتشار فیلم اورهال و بازسازی ذخایر موشکی و پهپادی نوشت: در دوره توقف آتش، سرعت ما در بهروزرسانی و پرکردن سکوهای پرتاب موشک و پهپاد، از قبل جنگ هم بیشتر است. خبر داریم که دشمن در ایجاد این شرایط برای خود ناتوان است و مجبورند مهمات را از آن سوی دنیا قطرهچکانی بیاورند.
سردار رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع نیز طی مصاحبهای تاکید کرد: نیروهای مسلح تا لحظه پیش از آتشبس، آسمان سرزمینهای اشغالی را در تسلط خود داشتند و بخش قابل توجهی از ظرفیتهای موشکی نیز همچنان استفاده نشده باقی مانده است. معاون پژوهشکده مطالعات خاورمیانه در موسسه روابط بینالملل معاصر چین معتقد است: کارآمدی و قدرت بازدارندگی تهدیدهای ترامپ رو به افول است. آتشبس از سوی آمریکا، نه یک اقدام از روی ابتکار عمل، بلکه انتخابی ناشی از استیصال و ناچاری است. توان رزمی و قدرت بازیابی ایران، احتمالا بسیار فراتر از آن چیزی است که آمریکا و اسرائیل پیش از جنگ یا در ابتدای نبرد پیشبینی میکردند.
آتشبس یک مکث تاکتیکی برای بازگشت به جنگ است
از سوی دیگر، المیادین به نقل از یک منبع امنیتی ایرانی نوشت: آتشبس آمریکا یک مکث تاکتیکی برای بازگشت به جنگ است. این منبع امنیتی ایرانی در گفتوگو با شبکه المیادین تایید کرد که تصمیم ایالات متحده برای آتشبس، نتیجه ناتوانی در مدیریت درگیریها و نه یک انتخاب دیپلماتیک است. این منبع با اشاره به شکافهای عمیق میان واشنگتن و تلآویو، هشدار داد که تهران این توقف را نه پایان بحران، بلکه فرصتی برای بازگشت سریعتر به جنگ میداند و به همین دلیل خود را برای هرگونه اقدام ناگهانی آماده نگه میدارد. طبق گفته این منبع امنیتی ایرانی، همچنین اتحاد جناحها و شکلگیری اتاق فرماندهی مشترک در جبهه مقاومت، هزینه اقدام را افزایش داده و همزمان با نمایان شدن آسیبپذیری جبهه شمالی در سرزمینهای اشغالی و نیاز اعلامی به حدود ۸۰ هزار نیرو و ۲۰ میلیارد شکل برای تثبیت خطوط دفاعی، محدودیتهای جدی طرف مقابل را آشکار کرده است. این فشارها در کنار هزینههای سنگین اقتصادی جنگ و ریسکهای بازار انرژی، محاسبات را پیچیدهتر کرده است. این مقام ایرانی همچنین به دستاوردهای امنیتی و داخلی ایران اشاره کرد و افزود که اتحاد جناحهای مقاومت، هزینههای جنگ را برای اسرائیل به شدت افزایش داده است. وی با بیان اینکه انسجام اجتماعی در ایران از جمله ثبتنام ۳۰ میلیون نفر در پویش جانفدا، عاملی کلیدی در شکست سیاسی دشمن بوده، تاکید کرد که محاسبات پیچیده اقتصادی و انرژی نیز نشاندهنده فشارهای فزاینده بر محور آمریکایی-صهیونیستی است.
بازیابی ناقص دشمن
میزان پروازهای عملیاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی از روز بیستم به بعد جنگ ۴۰روزه در حدود ۳۰ تا ۴۰ سورتی در روز برآورد میشد؛ عددی که با سه روز نخست جنگ که شامل ۱۵۰۰ سورت پرواز میشد، اختلاف چشمگیر داشت. همین امر بیانگر ورود آمریکا و اسرائیل به مرحله فرسایش عملیاتی بود. این سطح از پرواز، برای جنگی در مقیاس ایران، به هیچوجه پاسخگو نبود و خود نشانهای از محدودیتهای ساختاری در توان هوایی دشمن متجاوز بود.
با انتشار گزارشهایی درباره مصرف گسترده موشکهای تاماهاوک، پاتریوت و سایر مهمات در جنگ با ایران، نگرانی درباره وضعیت انبارهای مهمات آمریکا در بین محافل نظامی این کشور افزایش یافته است. عملیات به اصطلاح خشم حماسی در یک آتشبس شکننده متوقف شده و این فرصتی برای ارزیابی این موضوع فراهم کرده که آیا نیروهای آمریکایی به نقطه وینچستر یا تمام شدن مهمات نزدیک شدهاند یا خیر. اندیشکده آمریکایی مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل، از اندیشکدههای متنفذ و تاثیرگذار و البته مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی آمریکا، در همین زمینه، یک بررسی مبسوط انجام داده است. طبق این بررسی، تحلیل هفت مهمات کلیدی نشان میدهد که ایالات متحده اگر چه برای ادامه جنگ کنونی تحت هر سناریوی محتمل، مهمات کافی دارد اما ریسک اصلی که سالها باقی خواهد ماند در جنگهای آینده نهفته است. طبق بررسی مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل، بازسازی انبارهای مهمات آمریکا به سطح قبل از جنگ با ایران، بین یک تا چهار سال زمان خواهد برد. از سوی دیگر، موشکهای آمریکایی برای درگیری احتمالی در غرب اقیانوس آرام با چین نیز حیاتی هستند. حتی پیش از جنگ ایران، انبارهای مهمات برای جنگ با یک رقیب همتراز ناکافی تلقی میشدند و این کمبود اکنون حادتر شده است. کاهش موجودی مهمات آمریکا همچنین بر تامین پاتریوت، تاد و پیآراسام برای اوکراین و سایر متحدان آمریکا تاثیر خواهد گذاشت.
یک مقام ارتش آمریکا گفته که کل موجودی موشک بالستیک تاکتیکی PrSM آمریکا در جنگ ایران مصرف شده است. جایگزینی زرادخانه این موشک، سالها زمان خواهد برد و آمریکاییها در جنگ احتمالی پیشرو با ایران باید با این موشکهای تاکتیکی خود خداحافظی کنند. زرادخانه موشک ایجیام ۱۵۸ جزم آمریکا نیز در نبرد با ایران ته کشید. طبق اعلام بلومبرگ، بیش از هزار فروند از این نوع موشک، در ماه اول جنگ با ایران استفاده شده است.
موجودی موشک برد بلند و کروز تاماهاوک آمریکا نیز به نفس نفس افتاده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، بیش از ۸۵۰ فروند از این نوع موشک، در ماه اول جنگ با ایران، توسط آمریکا شلیک شده است. دولت ژاپن اعلام کرده که تحویل ۴۰۰ فروند تاماهاوک به دلیل جنگ ایران ممکن است به تاخیر بیفتد که این امر ضربهای به موضع آمریکا در غرب اقیانوس آرام تلقی میشود.
پیشتازی ایران در بازیابی رزمی
آمریکا پس از ۴۰ روز تجاوز به خاک ایران نه تنها نتوانست به اهداف راهبردی خود در جنگ مانند تغییر نظام ایران، نابودی توان موشکی ایران، از بین بردن یا سرقت اورانیوم غنیشده ایران و... دست یابد بلکه ضربات سنگینی را در پایگاههای منطقهای خود متحمل شد و اکنون با کمبود زرادخانه تسلیحاتی مواجه است. از سوی دیگر، سردمداران واشنگتن با حماقتشان زمینهساز تسلط کامل ایران بر تنگه هرمز شده و مهار بازار جهانی انرژی را نیز از دست دادند. همه این موارد به غیر از شکست آمریکا در افکار عمومی جهان بود. جایی که ساکنان کاخ سفید در کنار سردمداران بدنام رژیم صهیونیستی به عنوان متجاوزان و جنایتکاران مورد شماتت اکثر مردم جهان قرار گرفتند و هیبت و هیمنه ارتش تروریستی آمریکا در هوا و دریا شکسته شد و سامانههای پدافندی گرانقیمت و پر سر و صدای آمریکا ناتوان از مقابله با موشکها و پهپادهای ایرانی شدند و جنگندههای افسانهایشان مورد اصابت موشکهای پدافندی ایران قرار گرفت. ناو جرالد فورد به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا و نماد اقتدار نظامیشان در تبلیغات رسانهای، هنوز وارد منطقه درگیری نشده به بهانه مضحک آتشسوزی در رختشویخانه از دایره عملیاتی خارج و مجبور به عقبنشینی شد و ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن از ترس حملات ایران جرأت نزدیک شدن به منطقه درگیری را نداشت و فرسنگها آنطرفتر در اقیانوس آرام مستقر شده بود.
حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز حاضر به همراهی با مقامات واشنگتن نشدند و از هراس پاسخ ایران ترجیح دادند فقط نظارهگر صحنه باشند. وضعیت رژیم صهیونیستی نیز چندان بهتر از این نبود. با از بین رفتن سامانههای رصد و راداری، آسمان اراضی اشغالی به روی موشکهای ایران بیش از پیش باز شده بود و موشکهای رهگیر رژیم نیز رو به اتمام میرفت. ساکنان اراضی اشغالی مجبور به زندگی در زیرزمین و پناهگاهها شده بودند و فاصله هشدارهای موشکی در سرزمینهای اشغالی از پنج تا ۱۵ دقیقه به یک تا دو دقیقه کاهش یافته بود. مقابله با ترامپ و نتانیاهو به عنوان دو نماد بیرقیب شر و تباهی در عرصه سیاسی جهان، وجهه ایران را به شدت در میان افکار عمومی دنیا ارتقا داده است. میتوان گفت جنگ تحمیلی ۴۰ روزه بهرغم تلخی خسارتهایش، به برکت خون شهدا دستاوردهایی به مراتب بیشتر برای ایران به همراه آورد.
بنابراین، دست برتر اکنون در اختیار ایران است و ما برای نیمه دوم جنگ آماده میشویم و میدانیم که توقف آتش صرفا یک مکث تاکتیکی از ناحیه دشمن برای بازیابی عملیاتی است. ما فریب دشمن را در این قضیه نخوردیم و دستمان را به لحاظ نظامی و تجهیزاتی پرتر از نیمه نخست جنگ کردهایم؛ در مقابل جبهه دشمن، آشفته است و دشمن در مرحله بازیابی رزمی، به بنبست رسید.
