۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

بازگشت ناو هواپیمابر جرالد فورد به آمریکا بعد از ۱۱ ماه

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آمادگی وزیر جنگ آمریکا برای استقبال از ناو هواپیمابر جرالد فورد در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که پیت هگست وزیر جنگ این کشور خود را برای استقبال از ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد طی امروز شنبه آماده می کند. این ناو هواپیمابر آمریکا پس از یک مأموریت ۱۱ ماهه به این کشور برمی‌گردد.

همچنین گزارش شده، هگست قصد دارد به ایستگاه دریایی نورفولک در ویرجینیا سفر کند تا از ۴۵۰۰ ملوان و خانواده‌هایشان استقبال به عمل آورد.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط وب‌سایت خبری موسسه نیروی دریایی آمریکا ناو مذکور ۳۲۶ روز را در دریا گذرانده است که طولانی‌ترین مدت استقرار یک ناو هواپیمابر آمریکایی در ۵۰ سال گذشته و سومین مدت طولانی از زمان جنگ ویتنام به شمار می رود.

این مأموریت با چالش هایی نیز همراه بود به طوری که در ۱۲ مارس، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا از آتش‌سوزی در عرشه این ناو هواپیمابر در دریای سرخ خبر داد که منجر به مصدومیت دو ملوان شد.

این ناو هواپیمابر همچنین با مشکلات عمده‌ای در تأسیسات بهداشتی خود مواجه شد که تقریباً ۶۵۰ توالت موجود در عرشه را تحت تأثیر قرار داد.

    • ایرانی IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      هگست قاتل ملوانهای کشورعزیزمون ایرانه.هیچوقت یادمون نمیره که ترامپ چه جوری جنایت درکشورماانجام داد.ملوانهاراقتل عام کرد.بی دلیل وبی منطق.این جنایت جنگیه.

