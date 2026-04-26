اکتوورکو، رتبه اول تولید و تحویل داروی کشور در دوران جنگ رمضان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت داروسازی اکتوورکو، براساس اطلاعات آمارنامه‌ رسمی ۱۴۰۴ سازمان غذا و دارو، شرکت اکتوورکو رتبه‌ نخست تحویل دارو به پخش‌ها را در اسفندماه سال ۱۴۰۴ در بین بیش از ۲۰۰ شرکت داروسازی کسب کرده و به تنهایی ۹.۳ درصد داروی کشور را تامین کرده است.

با تلاش بی وقفه کارکنان این شرکت دانش بنیان، علی رغم آسیب‌های وارده به ساختمان ها و بخش های مختلف تحقیقاتی، آزمایشگاهی، تولیدی و انبارهای کارخانه های اکتوور، طی اسفندماه سال گذشته بیش از۳۳۱ میلیون واحد دارو معادل حدود ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار جعبه تولید و تا پایان اسفند ماه به پخش‌های داروئی تحویل داده است.

همچنین علی رغم خسارات ناشی از حملات ناجوانمردانه آمریکایی – صهیونی به شهرک صنعتی بهارستان با تلاش شبانه روزی پرسنل فنی شرکت طی ایام نوروز، تمام آسیب های وارده برطرف و کلیه خطوط تولیدی شرکت از نیمه فروردین ماه به صورت شبانه‌روزی فعالیت خود را از سر گرفته اند و با تولید بیش از ۱۸۰ میلیون واحد دارو، رکورد بیشترین میزان تولید کارخانه های داروسازی اکتوورکو طی فروردین ماه در پانزده سال اخیر را ثبت کرده اند.

داروسازی اکتوورکو با توجه به ضرورت حیاتی تامین نیازهای دارویی کشور طی جنگ‌های تحمیلی دوازده روزه و رمضان، تحت شدیدترین حملات دشمن که به طور ویژه واحدهای تولیدی و زیرساختهای دارویی کشور را هدف گرفته بود، با عزم و اراده ای خلل ناپذیر در سنگر تولید و دفاع از امنیت دارویی کشور ایستادگی کرده و در آینده نیز، تمام توان خود را برای تأمین داروهای مورد نیاز کشور به عمل خواهد آورد.