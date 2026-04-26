امضای یک تفاهمنامه‌ برای توسعه رونق اقتصاد هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک کارآفرین و مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، روز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن عرفان بانک کارآفرین برگزار شد، رویدادی که با حضور مدیران ارشد حوزه فرهنگ و نظام بانکی، با هدف ایجاد زیرساختهای مالی برای تقویت اقتصاد هنر شکل گرفت.
حسین انتظامی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با تأکید بر اهمیت اقتصاد فرهنگ، از فاصله میان «گفتار» و «عمل» در این حوزه سخن گفت. وی با اشاره به کاهش سرانه مصرف فرهنگی، هشدار داد که فرهنگ در حال حذف شدن از سبد خانوار است؛ موضوعی که برای کشوری با پیشینه تمدنی چند هزار ساله، نگرانکننده است.
وی تاکید کرد: حفظ هویت فرهنگی، نیازمند سرمایهگذاری مستمر و مشارکت همزمان دولت و بخش خصوصی است.
مسلم بمانپور معاون برنامهریزی و توسعه سازمانی بانک کارآفرین، با اشاره به خلأهای موجود در اقتصاد هنر گفت: مشکل اصلی این حوزه نه در ارزش ذاتی آثار هنری، بلکه در نبود زیرساختهای حقوقی و بانکی است. برای شکلگیری یک نظام اقتصادی پایدار در حوزه فرهنگ، باید امکان تأمین مالی زنجیره تولید هنر فراهم شود. یکی از گامهای مهم در این مسیر، پذیرش آثار هنری بهعنوان دارایی قابل وثیقه در نظام بانکی است؛ موضوعی که با طراحی سازوکارهایی مانند شناسنامهدار کردن آثار، ارزشگذاری تخصصی و ایجاد بازارهای ثانویه، در حال تبدیل شدن به یک ابزار عملیاتی است.
در ادامه صادق پژمان مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، با ارائه تصویری از وضعیت زیستبوم فرهنگی کشور، مهمترین چالش این حوزه را تأمین مالی و کمبود نقدینگی عنوان کرد و با اشاره به سهم قابل توجه صنایع فرهنگی در اقتصاد کشورهای توسعهیافته، تأکید کرد که در ایران علیرغم وجود پتانسیل بالقوه این ظرفیت همچنان مغفول مانده است.
در بخش دیگر مراسم، احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، با اشاره به فاصله تاریخی میان نظام بانکی و حوزه فرهنگ، بیان کرد: نبود گفتمان مشترک میان این دو، مانع شکلگیری بازار مؤثر برای آثار هنری شده است. هنر، هم دارای عرضه قابل توجه و هم دارای تقاضای بالقوه است، اما اتصال این دو نیازمند زیرساختهای دقیق و کارآمد است. ورود بانک کارآفرین به این حوزه در چارچوب مسئولیت اجتماعی تعریف شده و هدف آن، کمک به شکلگیری یک جریان پایدار در اقتصاد هنر است.
در پایان این مراسم، تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک کارآفرین با عاملیت موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به امضا رسید؛ تفاهمی که بر توسعه ابزارهای مالی، ایجاد زیرساختهای حقوقی و تقویت تعامل میان نظام بانکی و زیستبوم فرهنگ و هنر کشور تمرکز دارد.
نظر شما