منتظری: بازی با الغرافه برای ما حکم فینال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الشحانیه با هدایت پژمان منتظری که با کسب ۲۰ امتیاز از ۲۱ بازی در رده دوازدهم جدول لیگ ستارگان قطر قرار دارد، فردا دوشنبه ۷ اردیبهشت و در چارچوب هفته بیست‌ودوم این رقابت‌ها به مصاف تیم الغرافه خواهد رفت.

کسب سه امتیاز این دیدار برای شاگردان منتظری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چرا که می‌تواند نقش مهمی در بهبود جایگاه آن‌ها در جدول و فرار از انتهای جدول رده‌بندی ایفا کند.

پژمان منتظری در ابتدای صحبت‌های خود در رابطه با این بازی اظهار داشت: پس از وقفه ایجاد شده در رقابت‌ها، با یک دیدار بزرگ و مهم به لیگ بازمی‌گردیم. از این فرصت به‌خوبی استفاده کردیم تا تیم را برای آخرین گام این مسیر طولانی آماده کنیم. در هفته پایانی به مصاف الغرافه می‌رویم؛ تیمی باکیفیت که این بازی برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و ما برای حفظ شانس‌های خود با تمام توان وارد میدان خواهیم شد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط بازی‌های حساس افزود: در چنین دیدارهایی بازیکنان به‌خوبی از اهمیت شرایط آگاه هستند. در واقع در علم مربیگری، نیازی به آماده‌سازی بیش از حد یا ایجاد فشار ذهنی اضافه نیست، چرا که این موضوع می‌تواند باعث افزایش استرس و محدود شدن عملکرد بازیکنان شود.