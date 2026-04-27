دو تیم لیگ برتری در آستانه سقوط به دسته اول/ وضعیت استقلال بحرانی است!

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال ایران سالهاست که از مسیر حرفهای فاصله گرفته و به میدانی تبدیل شده که در آن، توان مالی باشگاهها نقش تعیینکنندهتری نسبت به عملکرد فنی دارد. بدهیهای سنگین، پروندههای حقوقی باز و وابستگی به منابع ناپایدار، ساختار این لیگ را با بحران مواجه کرده است تا تیم های لیگ برتری حالا مشکل جدی برای ارائه تراز مالی خود تا ۲۵ اردیبهشت ماه برای دریافت مجوز حرفه ای پیدا کنند.
استقلال خوزستان، شمس آذر و رفقا؛ نمونههای هشداردهنده
باشگاه استقلال خوزستان در شرایطی قرار دارد که میتواند به یک نقطه عطف در تصمیمگیریهای مدیریتی فوتبال ایران تبدیل شود. این تیم با بدهی قابل توجه و خطر عدم دریافت مجوز حرفهای، با سناریویی روبهروست که ممکن است به سقوط اداری منجر شود. اتفاقی که احتمالا برای شمس آذر نیز رقم بخورد چرا که آنها نیز با مشکلات پیچیده ای روبرو هستند.
مجازات حرفهای اعمال می شود؟
یکی از مهمترین نگاه ها به ساختار فوتبال ایران، نحوه اجرای قوانین مربوط به مجوز حرفهای است. در حالی که این قوانین باید بهصورت یکسان برای همه اجرا شوند، در عمل شاهد تغییر احکام، ارفاقها و تصمیمات متناقض بودهایم؛ مسألهای که اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است.
موضوعی که فصل گذشته باعث شد تا تیم های استقلال خوزستان، شمس آذر قزوین و فجرسپاسی شیراز با سه امتیاز منفی، لیگ بیست و پنجم را آغاز کنند اما کمیته استیناف تصمیم گرفت با فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزارت ورزش آنها را فقط جریمه کند و خبری از کسر امتیاز نشود.
حالا باید دید در فصل پیش رو ارکان مدیریتی و قضایی فدراسیون چه تصمیمی برای ابربدهکاران مالی خواهند گرفت و چگونه آنها را جریمه می کنند.
پول روی تمام فوتبال سایه انداخته است
وقتی تیمی بهدلیل مشکلات مالی از لیگ کنار گذاشته میشود، تیمهای دیگر بدون رقابت واقعی منتفع میشوند. این موضوع، عدالت ورزشی را زیر سؤال میبرد و لیگ را از یک رقابت سالم دور میکند. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که آیا قوانین برای همه یکسان اجرا میشود؟
نگاهها به سمت مدیریت کلان فوتبال و شخص مهدی تاج دوخته شده است؛ جایی که تصمیمگیری درباره نحوه اجرای قوانین میتواند مسیر آینده لیگ را مشخص کند. انتخاب میان سختگیری قانونی یا ادامه رویههای انعطافپذیر، یک آزمون مهم برای ساختار مدیریتی فوتبال ایران خواهد بود.
در این میان، پرونده استقلال خوزستان فراتر از یک بحران است و یک صورت مساله کلی برای باشگاه های مشابه به او شده تا فوتبال و ورزش چاره ای جز تصمیم گیری مهم درباره نحوه ادامه حیات چنین باشگاه هایی با تراز مالی منفی و بدهی های سنگین نداشته باشد.
تصمیمی که می تواند به طور کامل باعث تغییرات اساسی در جدول تیم های شرکت کننده برای فصل آینده ایجاد کند و شرایط را به طور کلی تغییر دهد.
