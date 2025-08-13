به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری مدیر روابط‌عمومی باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت آسیب دیدگی بازیکن ازبکستانی این تیم در تمرینات پیش فصل آبی پوشان گفت: مصدومیت ماشاریپوف پارگی رباط صلیبی نیست. او به خاطر فشار تمرینات یا وضعیت چمن مصدوم نشد بلکه آسیب دیدگی او به خاطر یک برخورد ساده فوتبالی بود. مصدومیت رستم آشورماتوف در ترکیه پیش آمد بحث زمین و تغذیه مطرح نیست.

او درباره آخرین وضعیت آسیب دیدگی ماشاریپوف تاکید کرد: ماشاریپوف در بازی دوستانه با سپاهان مصدوم شد و روی یک برخورد ساده این مشکل پیش آمد. مدارک پزشکی ماشاریپوف را سیدورف به دکترهای رئال مادرید نشان داد و انگار مصدومیت دیگری دارد که تا دو ماه دیگر برمی‌گردد.

ماندگاری در خصوص استعفای علی نظری جویباری یادآور شد: از زحمات او تقدیر می‌کنیم. نظری جویباری از حدود ۲۰ روز قبل به هیأت مدیره اعلام کرده بود هر نتیجه‌ای در سوپرجام به دست آید می‌رود.