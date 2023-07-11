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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

مدافع پیشین استقلال از دنیای فوتبال خداحافظی کرد

مدافع پیشین استقلال از دنیای فوتبال خداحافظی کرد

مدافع ۳۹ ساله و لژیونر ایران از دنیای بازیگری در فوتبال خداحافظی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری مدافع سالهای نه چندان دور استقلال و تیم ملی ایران برای همیشه از دنیای بازیگری فوتبال خداحافظی کرد.

منتظری یکی از بهترین مدافعان کشورمان بود که با فولاد به فوتبال ایران معرفی شد و سپس به استقلال تهران پیوست.

این مدافع که سابقه حضور در جام جهانی همراه با تیم ملی ایران را هم دارد، پس از دوره نخست حضورش در استقلال راهی ام صلال و الاهلی قطر شد و مجدداً به استقلال بازگشت.

منتظری پس از دو فصل حضور دوباره در استقلال به قطر رفت و تا همین فصل پیش با پیراهن تیم الخریطیات در لیگ ستارگان و لیگ دسته دوم قطر به میدان رفت.

کد مطلب 5833914

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    نظرات

    • حمید IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
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      پاسخ
      بعضی وقتا هم راستشو بگین چون خبر با خبر دیگری زمین وآسمان فرق دارد فقط راستشو۲۹۲ منتشر کنین لطفا

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