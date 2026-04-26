میرزاکریمی: مردم از هرگونه دخالت در چرخه حیات وحش خودداری کنند

نقی میرزاکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هر ساله در فصل بهار با افزایش طبیعتگردی و کوهنوردی مواجه هستیم، اظهار کرد: بازه اواسط اردیبهشت تا پایان خرداد یکی از حساس ترین دوره های زادآوری حیات وحش محسوب میشود، از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده نوزادان حیاتوحش، از دستکاری و دخالت در روند طبیعی زندگی آن‌ها پرهیز کنند.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته، افزود: متأسفانه برخی افراد ناآگاه با نیت کمک، نوزاد جانوران وحشی را از زیستگاه طبیعی خود جدا و به اداره محیط زیست تحویل میدادند که این اقدام موجب جدایی نوزاد از مادر و حذف آن از چرخه طبیعی زندگی میشود.

رئیس اداره محیط زیست دماوند تصریح کرد: جدا شدن نوزاد از مادر در برخی ساعات روز کاملاً طبیعی است و در صورت تماس انسان با نوزاد، امکان تغییر بوی بدن آن وجود دارد که پذیرش مجدد نوزاد توسط مادر را با دشواری مواجه میکند.

میرزاکریمی در پایان با اشاره به اهمیت تنوع زیستی منطقه، یادآور شد: دماوند زیستگاه گونه های ارزشمندی همچون خرس، پلنگ، گرگ، کفتار، روباه، شغال، گربه وحشی، کاراکال، سیاگوش، قوچ و میش، کل و بز، آهو و نیز انواع خزندگان و پرندگان وحشی است.

وی بر ضرورت همراهی و مشارکت مردمی در حفاظت از این گونه ها تأکید کرد.