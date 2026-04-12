به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در حاشیه روستای رودافشان خبر داد.

وی با قدردانی از یکی از اهالی این روستا که بلافاصله پس از مشاهده و فیلمبرداری از این حیوان، موضوع را به محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی رودافشان اطلاع داده است، گفت: خرس قهوه‌ای از گونه‌های ارزشمند منطقه شکار ممنوع «کوه سفید» محسوب میشود و معمولاً در بخش شرقی این منطقه، به‌ویژه اطراف غار رودافشان، زیست میکند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با تأکید بر اینکه محیط‌بانان به‌صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور دارند، افزود: هیچ خطری متوجه مردم نیست. خرس‌ها نقش مهمی در احیای طبیعت، بازرویش درختان و پوشش گیاهی دارند.