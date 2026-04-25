کاشت «نهال امید» در دماوند طی هشتاد و چهارمین پاکسازی طبیعت

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی،پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای برنامه پاکسازی طبیعت و کاشت «نهال امید» در حاشیه سد خاکی روستای زیارت دماوند به مناسبت گرامیداشت هفته زمین پاک خبر داد.

میرزاکریمی با اعلام این مطلب گفت: گروه رفتگران طبیعت دماوند به مناسبت هفته زمین پاک و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، با مشارکت محیط بانان دماوند، دهیاری، شورای اسلامی و اهالی روستای زیارت، اقدام به پاکسازی حاشیه سد خاکی این روستا کردند.

وی ضمن قدردانی از تلاش اعضای این گروه و سایر انجمن های زیست محیطی، افزود: این برنامه، هشتاد و چهارمین پاکسازی این انجمن مردم نهاد در دماوند محسوب میشود، این گروه به صورت داوطلبانه با حضور در روستاها و محله های شهری، نسبت به اجرای برنامه های پاکسازی و فرهنگسازی اقدام میکند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این برنامه همچنین با کاشت «نهال امید» بر اهمیت حفاظت از فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری تأکید کردند و خواستار اجرای مستمر برنامه های هفتگی فرهنگ سازی حفاظت از زمین شدند.