امام جمعه قرچک: معلم ها روشنگران نسل آینده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی، در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش سال ۱۴۰۵ اظهارداشت:در روزهایی که جامعه با رخدادهای تلخ و شرایط حساس روبه‌رو می‌شود، رسالت آگاهی‌بخشی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، این دوره‌ها فرصتی برای تبیین و گفت‌وگوی سازنده در میان مردم و به‌ویژه نسل نوجوان است. نقش اهل فرهنگ در چنین زمان‌هایی، نقش چراغ‌هایی است که مسیر درست را روشن نگه می‌دارند.

اسماعیلی نام استاد شهید مرتضی مطهری، نماد معلمی است که علم را با تعهد و اندیشه را با ایمان پیوند زد، او نشان داد که معلم، تنها انتقال‌دهنده دانش نیست، بلکه سازنده شخصیت و هویت انسان‌هاست.

وی افزود: جایگاه او یادآور شأن والای معلمانی است که با جان و دل برای رشد فکری نسل‌ها تلاش می‌کنند، گرامیداشت مقام معلم در حقیقت گرامیداشت آینده جامعه و ستون‌های فکری یک ملت است.

امام جمعه قرچک با تاکید بر اینکه فرهنگیان بارها ثابت کرده‌اند که مسئولیت آنان محدود به ساعات کاری و کلاس درس نیست، حضور شبانه و داوطلبانه آنان در اجتماعات مردمی، جلوه‌ای از وفاداری به فرهنگ، همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری عمیق است. این همراهی صمیمانه نشان می‌دهد که معلم، هم‌زمان راهنمای علمی دانش‌آموزان و همراه مردم در لحظات مهم اجتماعی است. باید از این حضور دلگرم‌کننده صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به سه مؤلفه علاقه، استعداد و نیاز از بنیادی‌ترین اصول تربیت موفق هستند. علاقه انرژی درونی و انگیزه یادگیری را فعال می‌کند و استعداد ظرفیت‌های واقعی فرد را آشکار می‌سازد. نیاز نیز جهت درست حرکت را تعیین می‌کند تا آموزش‌ها به کارآمدی اجتماعی بینجامد، هماهنگی این سه عنصر، مسیر رشد دانش‌آموز را هدفمند و آینده‌ساز می‌کند.

اسماعیلی برای عملیاتی‌کردن این سه‌ضلعی، چند اقدام کلیدی لازم است: شناسایی دقیق استعدادها و علایق از طریق گفت‌وگو و فعالیت‌های متنوع؛ ایجاد فرصت تجربه واقعی تا دانش‌آموز مسیر توانایی‌هایش را لمس کند؛ و هدایت مهارت‌آموزی به سمت نیازهای واقعی جامعه. این هم‌ترازی، هم به شکوفایی فردی کمک می‌کند.

امام جمعه قرچک در پایان اشاره کرد: در شرایط چالشی امروز، آموزش و پرورش بیش از همیشه به‌عنوان کانون شکل‌گیری آگاهی و امید مطرح است. معلمان با تقویت قدرت تحلیل، ایجاد فضای گفت‌وگو و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، می‌توانند نسل جوان را برای مواجهه با پیچیدگی‌های آینده آماده کنند.