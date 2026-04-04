به گزارش خبرنگار مهر، در جهانِ معاصر، قدرت یک ملت دیگر در وسعت خاک یا تسلیحات اتمی نیست، بلکه در «کیفیتِ ذهنهایی» است که در کلاسهای درس پرورش مییابند. آموزش و پرورش در جوامعِ در حالِ توسعه، اغلب به مثابه ابزاری برای انتقالِ انبوهی از معلوماتِ ایستا و حافظهمحور نگریسته شده است؛ مدلی که میراثِ دورانِ صنعتیِ اولیه است و هدفِ آن تربیتِ کارمندانی مطیع و یکسان برای بروکراسیهای دولتی بود. اما در عصرِ انفجارِ اطلاعات و هوشِ مصنوعی، این مدل نه تنها کارکردِ خود را از دست داده، بلکه به بزرگترین سد در برابرِ «نوسازیِ ملی» تبدیل شده است. تربیتِ «نسلِ نوساز» مستلزمِ عبور از رویکردِ عمودی و دستوری در آموزش و حرکت به سمتِ الگویی است که در آن «تفکرِ نقاد»، «خلاقیت» و «اخلاقِ کاربردی» در اولویت قرار میگیرند. اگر مدرسه نتواند انسانی پرسشگر، حلکنندهی مسئله و متعهد به منافعِ ملی تربیت کند، تمام برنامههای توسعه در سطحِ کلان با بنبستِ فقدانِ کارگزارِ متخصص و دغدغهمند روبرو خواهند شد.
نخستین و عمیقترین گام در تحولِ بنیادینِ آموزش، ویران کردنِ بتِ «حافظهمحوری» است. در نظامی که معیارِ موفقیت، تواناییِ دانشآموز در بازیابیِ اطلاعاتِ حفظشده در شبِ امتحان است، نیرویِ اندیشه و خلاقیت سرکوب میشود. اطلاعات در دنیایِ امروز با یک کلیک در دسترس همگان است؛ آنچه نسلِ جدید به آن نیاز دارد، نه انبار کردنِ دادهها، بلکه «تواناییِ تحلیلِ دادهها» است. آموزشِ عقلانیتِ نقاد به دانشآموز میآموزد که هر مطلبی را بدونِ دلیل نپذیرد، منابعِ اطلاعاتی را بسنجد و قدرتِ تمیز میانِ حقیقت و مغالطه را پیدا کند. این توانمندی، زیربنایِ «مصونیتِ فرهنگی» در برابرِ هجمههای رسانهای و شایعاتِ فضای مجازی است. تربیتِ ذهنی که پرسشِ «چرا؟» را بر پذیرشِ کورکورانه مقدم میشمارد، نخستین خشتِ بنایِ یک جامعهی مردمسالار و علمی است. در واقع، هدفِ آموزش نباید پُر کردنِ یک ظرف، بلکه روشن کردنِ یک شعله باشد؛ شعلهی کنجکاوی که تا پایانِ عمر در جانِ فرد روشن بماند.
مدرسه به مثابه کانون تمرین زندگی مدنی و اخلاقِ کاربردی
آموزش و پرورش نباید تنها به ساحتِ ذهن محدود شود، بلکه باید ساحتِ «شخصیت» و «رفتار» را نیز در بر بگیرد. مدرسه نخستین تجربه جدیِ کودک در زیستِ جمعی خارج از دایرهی خانواده است؛ بنابراین، بهترین مکان برای تمرینِ فضایلِ مدنی نظیرِ رواداری، رعایتِ حقوقِ دیگران، کارِ گروهی و مسئولیتپذیریِ اجتماعی است. اخلاقِ کاربردی در مدرسه، نه با سخنرانیهای انتزاعی، بلکه با ایجادِ ساختارهای مشارکتی آموخته میشود. وقتی دانشآموزان در ادارهی امورِ مدرسه سهیم شوند و یاد بگیرند که چگونه اختلافاتِ خود را از طریقِ گفتگو حل کنند، در واقع در حالِ تمرینِ «شهروندیِ مسئولانه» هستند. زیستِ مؤمنانه و اخلاقی در دورانِ مدرن، مستلزمِ تربیتِ وجدانِ بیداری است که خود را در برابرِ نظمِ عمومی، اموالِ مشاع و سرنوشتِ همنوعان مسئول بداند. مدرسهای که در آن رقابتِ حذفی جای خود را به همکاریِ همافزا بدهد، نسلی را تربیت میکند که در آینده به جای رانتجویی و فردگراییِ مفرط، به دنبالِ خیرِ عمومی و همبستگیِ ملی خواهد بود.
پیوندِ آموزش با دنیای کار؛ تربیت نسلِ کارآفرین و ریسکپذیر
یکی از گسستهای بزرگ در جوامعِ ما، فاصله میانِ «آنچه در مدرسه آموخته میشود» و «آنچه بازارِ کار به آن نیاز دارد» است. سیستمِ آموزشیِ فعلی، دانشآموزان را برای صندلیهای اداری آماده میکند، در حالی که اقتصادِ دانشبنیان نیازمندِ افرادی ریسکپذیر، نوآور و دارای مهارتهای فنی و نرم است. تربیتِ نسلِ کارآفرین به معنایِ آموزشِ جسارتِ تجربه کردن و نترسیدن از شکست است. دانشآموز باید بیاموزد که چگونه یک ایده را به پروژه تبدیل کند، چگونه منابع را مدیریت نماید و چگونه با تغییراتِ شتابانِ تکنولوژی سازگار شود. آموزشِ سوادِ مالی، سوادِ رسانهای و سوادِ دیجیتال در کنارِ دروسِ علومِ پایه، ابزارهای ضروری برای بقا در قرنِ بیست و یکم هستند. تحول در آموزش یعنی تبدیلِ مدرسه از یک محیطِ ایزوله به یک «اکوسیستمِ نوآوری» که در آن پیوندِ میانِ تئوری و عمل هرگز قطع نمیشود. معلم در این ساختار، نه انتقالدهندهی یکسویهی دانش، بلکه یک «تسهیلگر» و راهنماست که به دانشآموز کمک میکند تا استعدادِ منحصربهفردِ خود را کشف و شکوفا کند.
هویتِ ملی و افق جهانی؛ توازن در تربیت تمدنی
آموزش و پرورشِ پیشرو، آموزشی است که بتواند میانِ «تعلقِ خاطر به ریشههای ملی» و «فهمِ اقتضائاتِ جهانی» توازن برقرار کند. نسلِ نوساز باید به زبان، تاریخ، مفاخر و ارزشهای اصیلِ خود افتخار کند تا در تندبادِ جهانیشدن دچارِ بحرانِ هویت نشود. اما این هویتگرایی نباید به معنایِ بیگانههراسی یا انزواطلبی باشد. آموزشِ زبانهای بینالمللی، آشنایی با تاریخِ تمدنهای دیگر و درکِ مسائلِ مشترکِ بشری نظیرِ محیطِ زیست و صلح، دانشآموز را به یک «شهروندِ جهانیِ بااصالت» تبدیل میکند. ما نیازمندِ نسلی هستیم که بتواند با اقتدار و اعتمادبهنفس در عرصههای بینالمللی حضور یابد، از حقوقِ ملتِ خود دفاع کند و در عینِ حال، با زبانِ عقلانیتِ جهانی با دنیا سخن بگوید. مدرسهای که بتواند عشق به وطن را با احترام به انسانیت پیوند بزند، دژِ محکمی در برابرِ افراطگرایی و واگراییهای مخرّب بنا کرده است. این نگاهِ متوازن، زیربنایِ «دیپلماسیِ فرهنگی» و «اقتدارِ نرمِ» کشور در آینده خواهد بود.
هیچ تحولی در آموزش و پرورش محقق نخواهد شد مگر آنکه «جایگاه، منزلت و توانمندیِ معلم» در صدرِ اولویتهای ملی قرار گیرد. معلم، معمارِ اصلیِ سرمایهی انسانی است و هرگونه نگاهِ هزینهای به حقوق و مزایایِ معلمان، خطایی استراتژیک است که تاوانِ آن را نسلهای بعدی خواهند داد. معلمان باید از میانِ نخبگانِ جامعه انتخاب شوند و به لحاظِ معیشتی و حرفهای در سطحی قرار بگیرند که تمامِ تمرکزِ خود را صرفِ تربیتِ دانشآموزان کنند. تحول در آموزش یعنی سرمایهگذاریِ سنگین بر روی «آموزشِ مستمرِ معلمان» تا آنها همواره با جدیدترین روشهای تدریس و یافتههای علمی آشنا باشند. معلمی که خود روحیهِ نقاد و خلّاق نداشته باشد، هرگز نمیتواند نسلی پرسشگر تربیت کند. بنابراین، استقلالِ حرفهایِ معلمان و مشارکتِ فعالِ آنها در تدوینِ محتواهای آموزشی، شرطِ لازم برای پویاییِ نظامِ تعلیم و تربیت است. دولتها باید بدانند که خرج کردن در آموزش و پرورش، «هزینه» نیست، بلکه «سودآورترین سرمایهگذاریِ ملی» است که بهرهی آن در قالبِ کاهشِ جرم، افزایشِ تولید و ثباتِ سیاسی به جامعه باز میگردد.
در پایان، باید بر ضرورتِ «عدالتِ آموزشی» به عنوانِ یکی از ارکانِ ثباتِ اجتماعی تأکید کرد. شکافِ طبقاتی که در گزارشهای پیشین به آن اشاره شد، اگر به حوزهی آموزش نفوذ کند، منجر به بازتولیدِ نابرابری و انسدادِ چرخهِ نخبگانی میشود. نظامِ آموزشیِ عادلانه، نظامی است که در آن کیفیتِ آموزش در دورترین روستاها با بهترین مدارسِ پایتخت برابری کند. استعدادِ یک کودک در مناطقِ مرزی یا محروم، ثروتِ ملی است و نباید به دلیلِ فقرِ مالی یا نبودِ امکانات، هدر رود. استفاده از تکنولوژیهای نوینِ آموزشی و آموزشِ مجازی میتواند ابزاری برای عبور از محدودیتهای جغرافیایی و برقراریِ عدالتِ آموزشی باشد. نوسازیِ جامعه زمانی واقعی است که نردبانِ ترقیِ اجتماعی از طریقِ آموزش برای همهی فرزندانِ ایران مهیا باشد. آموزشی که بر پایه شایستهسالاری و برابریِ فرصتها بنا شود، مستحکمترین تضمین برای همبستگیِ ملی و جلوگیری از سرخوردگیهای اجتماعی است.
مدرسه؛ سنگرِ اول و آخرِ توسعه
باید گفت که نظامِ آموزش و پرورش، «قلبِ تپندهِ» هرگونه حرکتِ تحولی است. اگر ما به دنبالِ اقتصادِ دانشبنیان، محیطِ زیستِ سالم، عدالتِ قضایی و سیاستِ خارجیِ عقلانی هستیم، باید همهی اینها را ابتدا در کتابهای درسی و فضای کلاسها جستجو کنیم. نسلِ نوساز، نسلی است که میآموزد «اندیشیدن» بر «دانستن» فضیلت دارد، «اخلاق» بر «منفعتِ فردی» مقدم است و «ایران» خانهای است که همهی اعضای آن در قبالِ آبادیاش مسئولند. تحول در آموزش، فرآیندی زمانبر و دشوار است که به ثباتِ قدم و اجماعِ ملی نیاز دارد، اما راهِ دیگری برای ورود به تمدنِ قرنِ جدید وجود ندارد. آینده در پشتِ میزهای مدرسه ساخته میشود؛ اگر امروز بذرهای درست را در جانِ کودکانمان بکاریم، فردا کشوری سربلند، پیشرفته و بافرهنگ درو خواهیم کرد که در آن، کرامتِ انسان و درخششِ دانش، بر تارک تمدن بشری میدرخشد.
