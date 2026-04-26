برگزاری بیش از ۱۹۰۰ تجمع و ۱۳۵۰ محفل قرآنی در «جنگ رمضان»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری قرارگاه جنگ رمضان ظهر امروز با هدف ارائه عملکردهای بنیاد شهید و اموز ایثارگران در جنگ تحمیلی سوم برگزار شد.

یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز در کنار حضور رزمندگان در میدان و مشارکت مردم در صحنه، نقش رسانه‌ها در انعکاس این حماسه‌ها بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است.

وی با استناد به بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره ماهیت جنگ افزود: دفاعی ارزشمند و عزتمندانه است که در چارچوب دفاع از کیان اسلامی، اعتقادی و انقلابی کشور صورت گیرد و همین رویکرد، مبنای فعالیت‌های فرهنگی بنیاد شهید قرار گرفته است.

سلیمانی با تشریح اقدامات فرهنگی انجام‌شده در این مدت گفت: از ابتدای «جنگ رمضان»، با تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های اجرایی به استان‌ها و با مشارکت دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های مردمی، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح کشور اجرا شد.

پویش «دیدار با خانواده شهدا»

وی به اجرای پویش «دیدار با خانواده شهدا» اشاره کرد و افزود: در این قالب، هزاران دیدار با خانواده‌های شهدا انجام شد و تلاش شد توجه ویژه‌ای به این خانواده‌ها و همچنین جانبازان و آسیب‌دیدگان صورت گیرد.

معاون فرهنگی بنیاد شهید همچنین از اجرای طرح «پردیس سلام شهید» خبر داد و گفت: تاکنون ۵۷ پردیس در نقاط مختلف کشور برگزار یا در حال اجراست که شامل برنامه‌هایی چون روایتگری دفاع مقدس، سخنرانی، مسابقات فرهنگی و هنری، ثبت خاطرات خانواده شهدا و تولید آثار فرهنگی است.

وی با ارائه آماری از فعالیت‌ها ادامه داد: در این مدت ۱۹۲۰ تجمع شهری برگزار شده که از این تعداد ۱۷۴۲ تجمع عمومی و ۷۱۴ تجمع مرتبط با جامعه ایثارگری بوده است؛ همچنین ۳۱۸ ایستگاه صلواتی برپا شده است.

سلیمانی افزود: در حوزه تبلیغات و فعالیت‌های فرهنگی نیز بیش از ۴۷ هزار برنامه نمایشگاهی و هنری، ۶۷۳۳ مورد تبلیغات محیطی و بیش از ۴۶۳ هزار پوستر در سراسر کشور تولید و توزیع شده است.

برگزاری ۱۳۵۰ محفل قرآنی در ماه مبارک رمضان

وی با اشاره به برنامه‌های مذهبی گفت: برگزاری ۱۳۵۰ محفل قرآنی در ماه مبارک رمضان، از دیگر اقدامات مهم این دوره بوده است؛ همچنین بیش از ۷۷۵ هزار پرچم در مراسم‌ها و تجمعات مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید ادامه داد: در حوزه روایتگری نیز ۱۷۷۵ راوی در سراسر کشور به تبیین وقایع و ارزش‌های دفاع مقدس پرداخته‌اند و ۳۸۹ مراسم «سال نو با شهدا» برگزار شده است.

وی از اجرای طرح کاشت نهال به یاد شهدای این جنگ خبر داد و گفت: در لبیک به تأکیدات مقام معظم رهبری، ۳۸ هزار و ۸۵۹ اصله نهال در سراسر کشور به یاد شهدای «جنگ رمضان» کاشته شده است.

سلیمانی همچنین خاطرنشان کرد: حجم گسترده تولیدات فرهنگی و هنری در این دوره نشان‌دهنده تلاش برای ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و استفاده از همه ظرفیای مردمی در این مسیر است.

ثبت و تولید گسترده آثار فرهنگی و رسانه‌ای

سلیمانی با اشاره به حجم بالای فعالیت‌ها گفت: ۵۹۴ اثر برای پخش به مدت ۹۵۹۷ دقیقه در رسانه ملی ثبت و ضبط شده است. همچنین در بخش رادیو، ۲۲۷ برنامه به مدت ۱۱۲۶ دقیقه از شبکه‌های سراسری پخش شده است.

وی افزود: در فضای مجازی نیز تولید محتوا در ۷۵۶ کانال و گروه مردمی منتشر شده که بیش از ۸ میلیون بازدید داشته است.

مستندسازی و تولیدات هنری

به گفته معاون بنیاد شهید، دو گروه مستندسازی برای تولید آثار مرتبط با شهدای جنگ فعالیت داشته‌اند و مستندهایی همچون «روایت اقتدار» و «خداحافظی» تولید شده است. همچنین مجموعه ویدیویی ۴۰ قسمتی با عنوان «دلارام جنگ» تهیه شده که بخش عمده آن از رسانه ملی پخش شده است.

در ادامه این فعالیت‌ها، ۲۴ نماهنگ، ۴۹ موشن‌گرافیک، ۱۶۶ اثر موسیقی، ۳۵ اجرای زنده، ۱۵ نمایش خیابانی و ۶۳ تئاتر در میادین و محلات اجرا شده است.

مشارکت مردمی در تولید آثار

سلیمانی به برگزاری پویش‌های هنری اشاره کرد و گفت: در این بخش ۵۱۲۳ اثر هنری شامل عکس، نقاشی، خطاطی و کاریکاتور و همچنین ۷۹۳ نقاشی دیجیتال ثبت شده است.

وی همچنین از تولید ۱۰۷ قطعه شعر، ۲۹۱ اثر مکتوب، ۹۴ رجزخوانی و ۴ داستان بلند خبر داد.

حفظ اسناد شهدا در حادثه تخریب ساختمان

معاون بنیاد شهید با اشاره به حمله به یکی از ساختمان‌های بنیاد شهید گفت: این ساختمان که محل نگهداری حدود ۱۰ میلیون سند مربوط به شهدا بود تخریب شد، اما هیچ‌یک از اسناد آسیب ندید و سالم باقی ماند.

فعالیت‌های فضای مجازی و رسانه‌ای

وی اعلام کرد: در سایت «نوید شاهد» بیش از ۲۰ هزار پست منتشر شده و ۳۶۰۰ عنوان محتوا با مشارکت ۱۵ هزار کاربر تولید شده است. همچنین روزانه حدود ۴۰۰۰ پیام در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

اعزام خانواده شهدا و اقدامات تشکیلاتی

سلیمانی از اعزام ۹۳۰ نفر از والدین شهدا و جانبازان به مشهد مقدس خبر داد و گفت: تشکل‌های مردمی نیز با حضور میدانی در حوزه تولید محتوا و خدمات‌رسانی نقش فعالی ایفا کرده‌اند.

وی همچنین به تشکیل تیم‌های امدادی ۲۰ و ۳۰ نفره برای آواربرداری و پشتیبانی اشاره کرد.

برنامه‌های آموزشی و بین‌المللی

وی از طراحی پویش «ایثار من می‌نویسم» برای دانش‌آموزان خبر داد و افزود: جشنواره بین‌المللی شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب با مشارکت آستان قدس رضوی در دست برنامه‌ریزی است و تفاهم‌نامه آن به‌زودی رونمایی خواهد شد.

سلیمانی در پایان با قدردانی از خانواده‌های شهدا گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز در حوزه فرهنگی عقب هستیم و باید تلاش بیشتری صورت گیرد. وی بر ضرورت رسیدگی مستمر به خانواده‌های شهدا و کاهش آلام آنان تأکید کرد.