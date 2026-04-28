۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

ثبت سند برای ۶۴ مکان ورزشی در همدان

همدان-مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت: ۲۶۲ مکان ورزشی در استان وجود دارد و سال گذشته ۴۸ سند مالکیت برای اماکن ورزشی ثبت شد و تعداد سند مالکیت‌ها به ۶۴ مکان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی اظهار مرد: در دو سال گذشته روند صدور اسناد مالکیت اماکن ورزشی در سطح استان همدان با جهشی چشمگیر مواجه بوده و از پنج مکان دارای سند تا پایان سال ۱۴۰۲، به ۶۴ مکان تا ابتدای سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

وی ادامه داد: پیش از سال ۱۴۰۳ از مجموع ۲۶۲ مکان ورزشی موجود در استان، تنها پنج مکان دارای ثبت سند مالکیت بودند، اما با تلاش گسترده همکاران اداره‌کل ورزش و جوانان و همکاری اداره کل ثبت اسناد، این روند به شکل کم‌نظیری بهبود یافته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: در سال ۱۴۰۳ اسناد مالکیت ۹ مکان ورزشی صادر شد و در سال ۱۴۰۴ عملکرد مجموعه استان فوق‌العاده بود، به‌گونه‌ای که سند مالکیت ۴۸ مکان ورزشی ثبت شد.

وی درباره پراکندگی این اماکن گفت: در میان شهرستان‌ها، ملایر با ۱۸ مکان؛ رزن با هشت مکان؛ کبودراهنگ با هفت مکان؛ نهاوند با ۶ مکان؛ بهار با چهار مکان؛ تویسرکان با سه مکان و درگزین با ۲ مکان بیشترین اسناد صادرشده را به خود اختصاص داده‌اند.

حقیقی ادامه داد: همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۲ سند دیگر نیز ثبت شده که با احتساب آنها، مجموع اماکن دارای سند مالکیت در استان به ۵۰ مورد در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و در مجموع به ۶۴ مکان ورزشی دارای سند مالکیت رسیده است.

حقیقی بیان کرد: تثبیت مالکیت اماکن ورزشی یکی از مهم‌ترین اقدامات عمرانی و حقوقی در حوزه ورزش استان بوده که امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های ورزش همدان را برای سال‌های آینده تضمین می‌کند.

وی در پایان افزود: تلاش همکاران ما باعث شده همدان به یکی از استان‌های پیشرو کشور در ساماندهی مالکیت فضاهای ورزشی تبدیل شود.

