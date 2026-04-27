حضور اثر نمایشی قم در جشنواره تئاتر رضوی تبریز

محمدرضا شاهمردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنوارههای فرهنگی و هنری امام رضا (ع) بهعنوان یکی از رویدادهای مهم کشور، طی سالهای گذشته با محوریت ترویج فرهنگ رضوی در حوزههای مختلف برگزار شده و توانسته جایگاه قابل توجهی در میان هنرمندان و فعالان فرهنگی به دست آورد.
وی افزود: این رویداد که زیر نظر بنیاد بینالمللی امام رضا (ع) و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود، طی حدود دو دهه گذشته در رشتههای متنوعی از جمله هنر، پژوهش، آموزش و فعالیتهای علمی جریان داشته و هر ساله میزبان آثار متعددی از سراسر کشور است.
این نویسنده و کارگردان تئاتر ادامه داد: در بخش هنری این جشنواره، حوزههای گوناگونی از جمله فیلم کوتاه، سرود، موسیقی، تئاتر خیابانی و نمایش کودک با موضوعات مرتبط با فرهنگ رضوی تعریف شده است که هر یک بستری برای ارائه آثار هنرمندان فراهم میکند.
وی گفت: یکی از بخشهای باسابقه این رویداد، جشنواره تئاتر صحنهای رضوی است که هر ساله در یکی از استانهای کشور برگزار میشود و امسال نیز استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز میزبان هجدهمین دوره این بخش از جشنواره است.
شاهمردی با اشاره به اهداف این جشنواره افزود: محور اصلی آثار ارائهشده در این رویداد، پرداختن به سیره، اندیشهها و سبک زندگی امام رضا (ع) است و هنرمندان تلاش میکنند با بهرهگیری از ظرفیت هنر نمایش، این مفاهیم را به مخاطبان منتقل کنند.
وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره، ۱۲ اثر به مرحله نهایی راه یافتهاند که برای اجرای صحنهای در تبریز آماده شدهاند و اثر نمایشی اینجانب نیز در میان آثار منتخب قرار دارد.
وی گفت: اختتامیه این رویداد نیز در ایام میلاد امام رضا (ع) برگزار میشود و طی آن آثار برگزیده معرفی خواهند شد.
شاهمردی در پایان افزود: حضور در این جشنواره فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربیات میان هنرمندان و ارائه آثار با مضامین دینی و فرهنگی است و امیدواریم این رویداد بتواند در ارتقای سطح کیفی تئاتر دینی کشور نقشآفرین باشد.
قم- نویسنده و کارگردان تئاتر قم از راهیابی یک اثر نمایشی به مرحله اجرای صحنهای جشنواره تئاتر رضوی خبر داد.
محمدرضا شاهمردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنوارههای فرهنگی و هنری امام رضا (ع) بهعنوان یکی از رویدادهای مهم کشور، طی سالهای گذشته با محوریت ترویج فرهنگ رضوی در حوزههای مختلف برگزار شده و توانسته جایگاه قابل توجهی در میان هنرمندان و فعالان فرهنگی به دست آورد.
