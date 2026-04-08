۷۲ شهید در استان ایلام طی جنگ رمضان تقدیم نظام شده است

محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش و فداکاری مردم این استان در حوادث و رویدادهای اخیر اظهار داشت: در جریان جنگ رمضان، ۷۲ نفر به فیض عظیم شهادت نائل آمدند که از این تعداد، ۵۶ نفر از شهدای گرانقدر بومی استان ایلام هستند؛ شهدایی که با ایثار و ازخودگذشتگی، نام خود را در دفتر زرین افتخار و مقاومت این سرزمین ثبت کردند.

وی افزود: از میان شهدای بومی استان ایلام، ۱۰ نفر از بانوان فداکار و ۴۶ نفر از مردان غیرتمند این خطه بوده‌اند که هر یک با ایثار جان خود، جلوه‌ای از روح مقاومت و ایمان مردم استان را به نمایش گذاشتند. همچنین در میان شهدای استان، ۵ کودک نیز حضور دارند که شهادت مظلومانه آنان داغی سنگین و اندوهی عمیق بر دل مردم استان و خانواده‌های آنان گذاشته است.

رحیمی با اشاره به تلاش‌های گسترده برای تکریم خانواده‌های معظم شهدا خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ دیدار با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان در سراسر استان انجام شده است. این دیدارها با حضور مسئولان ارشد استانی، مدیران شهرستانی و همچنین مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت گرفته و هدف از آن، ادای احترام، دلجویی و پیگیری مسائل و مشکلات خانواده‌های معظم شهدا بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام ادامه داد: بنیاد شهید استان از نخستین لحظات پس از شهادت این عزیزان، مسئولیت آماده‌سازی پیکرهای مطهر شهدا را بر عهده داشته و تمامی مراحل از انتقال و تجهیز پیکرها تا برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری با نهایت احترام و کرامت انجام شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۵۰ مراسم باشکوه تشییع شهدا در مرکز استان برگزار شده که هر یک از این مراسم‌ها با حضور گسترده و پرشور مردم قدرشناس و ولایت‌مدار استان ایلام همراه بوده است؛ حضوری که بار دیگر نشان داد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در میان مردم این دیار زنده و جاری است.

رحیمی همچنین از ارائه خدمات حمایتی و تخصصی به خانواده‌های شهدا خبر داد و گفت: ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره‌ای به خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان در دستور کار بنیاد شهید قرار گرفته و تلاش شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و مشاوران، بخشی از آلام روحی این خانواده‌های صبور و فداکار کاهش یابد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام افزود: ساماندهی و رسیدگی به مزار مطهر شهدای جنگ رمضان نیز توسط بنیاد شهید استان انجام شده و تلاش شده است فضای مناسبی برای زیارت، تکریم و پاسداشت مقام شامخ شهدا فراهم شود.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی از خانواده‌های شهدا گفت: مساعدت‌های مالی و پرداخت هزینه‌های تدفین به تمامی خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان انجام شده تا بخشی از بار سنگین این مصیبت بزرگ بر دوش این خانواده‌های عزیز کاهش یابد.

رحیمی در ادامه به برنامه‌های فرهنگی بنیاد شهید استان ایلام اشاره کرد و گفت: در بخش فرهنگی نیز برنامه‌های متعددی برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای جنگ رمضان اجرا شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به برپایی موکب بنیاد شهید در میدان ۲۲ بهمن و همچنین اجرای پویش «سلام شهید» اشاره کرد که با استقبال خوب مردم و به‌ویژه نسل جوان همراه بوده است.

وی تأکید کرد: علاوه بر این، چندین برنامه، جشنواره و مسابقه فرهنگی و هنری با محوریت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت شهدای جنگ رمضان در سطح استان برگزار شده که نقش مهمی در انتقال ارزش‌های دفاع، مقاومت و فداکاری به نسل‌های آینده داشته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام شهدا اظهار داشت: امروز وظیفه همه مسئولان و آحاد جامعه است که با خدمت صادقانه به خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، راه پرافتخار این عزیزان را زنده نگه دارند؛ چرا که امنیت، عزت و آرامش امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است.