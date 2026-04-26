ملی پوش هندبال: یکدل شدیم تا با طلا مردم را در شرایط جنگ شاد کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیرزاده اهوازی اظهار داشت: بحرین تیمی پرسابقه در هندبال ساحلی است و اگرچه چند دوره از رقابت‌ها فاصله داشته، اما همواره جزو تیم‌های خوب و باسابقه محسوب می‌شود. امروز بازی نسبتاً سختی داشتیم، اما با آنالیزهایی که مربی‌مان انجام داده بود، توانستیم بازی را دو بر صفر ببریم و به مرحله بعد صعود کنیم.

این ملی پوش افزود: از روز اولی که به این تورنمنت اعزام شدیم، همه یکدل شدیم و یک قسم شدیم که به فینال برویم و با مدال طلا برگردیم تا در این شرایط جنگی که برای کشورمان پیش آمده، بتوانیم مردم‌مان را خوشحال کنیم و پرچم ایران را بالا ببریم.