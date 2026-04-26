به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران که در ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی حضور دارد موفق شده بود تیم ملی هنگکنگ را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد، در چهارمین دیدار خود در مرحله گروهی نیز از سد جدیترین رقیبش در این مرحله یعنی بحرین گذشت و با نتیجه ۲ بر صفر حریف را شکست داد.
ملیپوشان کشورمان در هر دو وقت این دیدار با نتیجه ۱۸ بر ۱۶ پیروز شدند و توانستند با ارائه نمایشی برتر، نتیجه را به سود خود رقم بزنند.
تیم ایران اکنون تنها تیم بدون شکست گروه A در شهر سانیا است و با کسب ۸ امتیاز و بدون واگذاری حتی یک ست، در صدر جدول قرار دارد.
گفتنی است شاگردان مهدی قشقایی برای تثبیت صدرنشینی، در پنجمین و آخرین مسابقه مرحله گروهی روز دوشنبه ۷ اردیبهشت از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف چین، میزبان رقابتها، خواهند رفت.
