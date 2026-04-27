۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

سرمربی تیم هندبال ساحلی بعد از شکست چین:تمام برنامه هایمان اجرا شد

سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی بعد از پیروزی تیمش برابر چین گفت: برد در بازی امروز برایمان مهم بود چرا که تیم‌ها با تمام قدرت آمده‌اند و رنگ مدال برای جایگاه‌شان مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قشقایی راد سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی بعد از برد تیمشان برابر چین گفت: بازی با چین چون میزبان بود بسیار پر برخورد و حساس بود و نتیجه امروز در گروه بندی اول تا سوم تاثیر گذار بود با تمام توان مسابقه دادیم.

وی ادامه داد: چون دنبال این بودیم تا در گروه بندی در نیمه نهایی با قطر مسابقه نداشته باشیم با آنالیز کامل و برنامه ریزی دقیق مسابقه دادیم بچه ها بسیار کم اشتباه بودند و با دقت برنامه های تمرینی و خواسته ما را در زمین اجرا کردند.

قشقایی راد در خاتمه ابراز داشت:بازی با کیفیتی بود، میزبان به شدت از سوی تماشاگرانش حمایت می شد ولی خدا را شکر با برتری تاکتیکی و تکنیکی توانستیم پیروز میدان شویم ، بازی فردا برابرتیم شگفتی ساز تایلند که موفق شده است قهرمان آسیا را شکست دهد برایمان مهم است و تمرکز ما فعلا بر روی این بازی است.

